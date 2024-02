A-traktorboomen fortsätter i Värmland – här är kommunen där det ökar mest

Under det senaste decenniet har antalet A-traktorer mer än fyrdubblats i Sverige – och under 2023 fortsatte utvecklingen. Precis som i Värmlands län.

För åtminstone 14:e året i rad ökar antalet A-traktorer i Värmlands län, visar nya siffror från Trafikanalys. I slutet av 2023 fanns 2 975 A-traktorer registrerade i länet, vilket är 96 fler än året innan – en ökning med 3 procent. Inte sedan åtminstone 2009, som är det första året vi har statistik för, har det funnits så många A-traktorer i länet.

Kraftigaste ökningen i länet noterades i Storfors kommun, som gick från 47 till 59 A-traktorer (+26 procent). Samtidigt minskade antalet från 192 till 185 A-traktorer i Torsby kommun. Nykvarns kommun stod för landets största relativa ökning – från 42 till 65 A-traktorer.

Långsiktig ökning

Sedan 2009 har antalet A-traktorer mer än fyrdubblats i Sverige, från knappt 12 700 till knappt 55 900 i slutet av 2023. Det är främst under de senaste åren som A-traktorerna ökat i popularitet. Enligt Trafikanalys är en stor förklaring att kraven för fordonen ändrades sommaren 2020, vilket gjorde det enklare att bygga om modernare bilar till A-traktorer.

Foto: Newsworthy

Värmlands län följer samma mönster. Jämfört med 2009 har antalet mer än tredubblats – från omkring 900 till knappt 3 000 i slutet av 2023.

Den största procentuella ökningen över tid i landet står några kommuner i Stockholms län för: Lidingö, Täby och Danderyd. Burlöv har i princip lika många A-traktorer nu som då.

A-traktortätast i Årjängs kommun

Värmland tillhör den övre halvan i landet när det gäller antal A-traktorer per invånare. Flest A-traktorer per capita finns i Västernorrland medan det är glesast mellan A-traktorerna i Stockholms län. A-traktortätast i Värmland är det i Årjängs kommun, där det finns 23 traktorer per 1 000 invånare. I Karlstads kommun, däremot, är motsvarande siffra fyra traktorer per 1 000 invånare.

Antal A-traktorer per kommun i Värmlands län Kommun 2023 2022 2009 per 1 000 invånare 2023 Årjäng 232 226 93 23 Eda 189 160 98 22 Sunne 272 267 125 20 Munkfors 68 66 20 19 Kil 208 190 49 17 Torsby 185 192 107 16 Storfors 59 47 12 16 Arvika 362 369 105 14 Säffle 208 207 87 14 Filipstad 130 127 55 13 Hagfors 148 132 55 13 Grums 106 102 23 12 Forshaga 104 107 44 9 Kristinehamn 212 199 55 9 Hammarö 74 74 12 4 Karlstad 418 414 140 4

Dorotea kommun har flest A-traktorer per invånare i landet, 34 per 1 000 invånare, följt av Åsele kommun (29 per 1 000 invånare) och Vilhelmina kommun (28 per 1 000 invånare).

Martin Olsson, Newsworthy