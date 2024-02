Han har trakasserat kvinnor i åratal – trots kontaktförbud: ”Någon kommer råka illa ut”

5 juni 2012

Frias

Båda männen frias. Tingsrätten skriver i domen att kvinnan under förhandlingen lämnade utförliga uppgifter om händelsen och att hon svarade på frågor på ett självklart och tydligt sätt. Däremot ska hon ”i någon mån” ha lämnat olika svar i några av förhören under förundersökningen jämfört med i huvudförhandlingen – bland annat när det kom till positioner under våldtäkten.

Hon ifrågasätts också för att hon inte klädde på sig och lämnade innan den andre mannen anslöt och för att hon själv inte direkt insåg att hon hade blivit våldtagen förrän hon hade pratat med en vän.

Två av tre nämndemän är dock skiljaktiga och menar att båda männen gjorde sig skyldiga till våldtäkt och att de borde avtjäna tre år i fängelse.