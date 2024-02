Maia, 21, ska utmana Europas bästa: ”Har otrolig respekt för det”

Maia Samuelsson, 21, från Karlstad har snart sitt livs äventyr bakom sig.

Till hösten väntar nästa steg i karriären – när hon som förstaårssenior ger sig in i Europatourens kvalsteg.

– Som ung tjej, direkt från college, är det helt ärligt svårt att leva på golfen, säger hon i en stor VF-intervju.

Hösten 2019 tog Maia Samuelsson det stora steget att som 17-åring flytta till USA för att gå på college.

Ett nytt land – med helt annan kultur – blev en väntad omställning för Karlstadstjejen.

Från att träna och tävla i Sverige, med Karlstad Golfklubb som bas, fick hon nu lära sig hantera amerikanernas auktoritära coachning.

Hennes första år slutade med en tävlingsseger. Därefter slog coronapandemin till, vilket följdes upp med återkommande skadebesvär under flera års tid.

I dag är hon 21 år gammal och har endast några månader kvar av sitt femte och sista år i Florida.

– Jag drömmer om att spela vidare men har samtidigt stor respekt för utmaningen att bli proffs. Det är väldigt många värmlänningar som kämpar och spelar, det är en oerhörd press att spela för pengar, som sedermera ska bli ens inkomst, säger Maia, en tidig februaridag när VF-sporten når henne över telefon.

”Svårt helt ärligt”

Från att aldrig tidigare ha spelat för pengar, är planen att golfen ska bli den stora inkomstkällan framöver.

Bara den pressen är svår i sig, vilket kryddas av faktumet som förstaårssenior snart behöver stå på egna ben efter 16 år framför skolbänken.

– Som ung tjej, direkt från college, är det helt ärligt svårt att leva på golfen. Det är svårt att gå plus som damspelare rent generellt. Det kommer nog krävas att få in sponsorintäkter för att inte behöva dra in allt från golfen. Det är många som bland annat jobbar på vintern för att få ihop det ekonomiskt.

Hon vann nyligen karriärens andra collegetävling. Foto: Becca Rios

Till sommaren har Maia Samuelsson en utbildning i kommunikation och massmedia, samt grafisk design, att röra sig med på arbetsmarknaden.

– Förhoppningsvis kan jag använda mig av min utbildning för att eventuellt ha ett jobb vid sidan om golfen. Helst av allt vill jag bara spela golf, men jag är inställd på att det inte är ett alternativ till en början. Det är en väldigt dyr sport att hålla på med, som olika resor och hotellnätter i fem-sex dagar. Det kostar en del.

Har du hunnit komma i kontakt med någon sponsor?

– Nej, det kan dock vara läge att ta tag i det nu. Men liksom, hur gör man? Hur bör jag agera? Det är inget man direkt lärt sig i skolan. Tiden räcker inte heller åt till allting. Jag både pluggar och spelar golf på full tid.

”Otrolig respekt”

I maj kommer värmländskan flytta hem till Europa för att ladda inför höstens kval till Europatouren.

Det är en spännande säsong som väntar runt hörnet, med nya turneringar på gång efter uppflyttningen till seniorklassen.

– Drömmen är såklart Europatouren. När jag var yngre har tankarna alltid legat på PGA i USA, men nu med åldern känner man att det även kan vara skönt att återvända till Europa och spela där. Det blir som en omstart med att ha sin bas på hemmaplan.

Vad tar du med dig från dina snart fem år på college?

– Många drömmer och lägger fokus på vinsterna. Jag lär mig mycket utanför tävlingarna, hur tufft det är att leva som atlet. Jag har otrolig respekt för golf, många faktorer som spelar in i tävling. Men jag väljer att fokusera på det jag kan påverka för att bli så bra som möjligt, säger Maia Samuelsson och fortsätter:

”Golf är en väldigt ensam idrott” Foto: Becca Rios

– Jag blir bättre som spelare för varje år som går, och jag känner mig allt mer uppskattad av personerna runt om mig. För det ska sägas, golf är en väldigt ensam idrott, men det är något helt annat på college.

Saknar Sverige

En viktig ingrediens i att lyckas som golfare, likt många andra idrotter, är att kunna koppla av på fritiden. Med fyra till sju timmars träning varje dag och nio tävlingar per termin – plus skola på det – har Samuelsson sina knep för att låta huvudet vila under resterande tid på dygnet.

– Jag tycker om att baka och laga mat, jag gillar även att virka... Jag låter som en riktig mormor när jag säger så, skrattar hon.

– Med tanke på att det blir en rätt ensidig träning med golfen, där det ofta är samma rörelsemönster, tycker jag också om att hålla på med yoga och dans för att hålla kroppen i trim.

Hur mycket saknar du Sverige?

– Oerhört mycket. Jag saknar familj, pojkvän och alla vänner där hemma. Det är mycket jag saknar, det lilla som att göra en smörgås med Bregott och ost, eller snön för att kunna åka skidor.