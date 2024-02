GRAFIK: Då föds flest barn – och så har befolkningen ökat i Värmland

När föds flest barn? Hur har befolkningen förändrats i Värmland?

Det ger VF dig svar på här.

Under 2023 föddes flest barn i Sverige i maj. Skillnaden under årets månader är inte dock inte särskilt stor. Det skiljer sig heller inte mycket åt när det kommer till antal pojkar respektive flickor som föds per månad.

Under 2023 minskade befolkningen i Värmland med 428 invånare. Bara två kommuner ökade.

Totalt i Sverige ökade befolkningen med 30 200 personer, den lägsta folkökningen sedan 2001, enligt SCB:s färska siffror. Filipstad var den kommun i Värmland som minskade mest under 2023. Se här under hur utvecklingen har varit i Värmland – kommun för kommun sedan 1950.

Läs också: