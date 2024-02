Alltuppslukande rockföreställning med soulpastorn Ebbot Lundberg som självklar guru

”Ingen i bandet sparar något till senare, utan ger publiken varje infall, varje riff och varje uns av kraft de har. Det är en fängslande kväll”, skriver Ingeborg Paulsrud efter The Soundtrack of Our Lives konsert på Nöjesfabriken.

Konsert The Soundtrack of Our Lives Nöjesfabriken, Karlstad, fredag Publik: 1 350

Det är inga små förväntningar när publiken fyller Nöjesfabriken för att äntligen få se The Soundtrack of Our Lives spela tillsammans igen. När de kommer ut på scenen är det inte heller någon tvekan innan de fyller salen med sitt trippiga sound. Den psykedeliska rockkänslan är djup och smittsam. När den är som bäst är det som att komma in i en gemensam trans med bandet.

Foto: Tommy Adersson

I centrum av det hela står Ebbot Lundberg iklädd fotsid kaftan, med en tamburin placerad som en kungakrona på hjässan. Blandningen av total musikalisk inlevelse och scenspex med glimten i ögat är ett träffsäkert koncept för en genuin konsertupplevelse. Intensiteten från de sex återvändarna är elektrisk.

Mattias Bärjed går helt in i rollen som den rockälskande gitarrist han är och verkar inte ha åldrats en sekund sedan splittringen för elva år sedan. Akrobatiken och kickarna till riffen är på topp, och han är en hel show i sig.

Martin Hederos. Foto: Tommy Andersson

Martin Hederos på klaviatur är först ut på scenen och också den första att förlora sig i musiken. Med en otroligt fin inlevelse och känslighet höjer han låtar som ”Nevermore” till närmast andaktsfulla upplevelser. I en jazzigt melankolisk version av ”Tonight” ger Hederos och Lundberg publiken en öm tolkning mellan de tunga rocklåtarna, och den senare vandrar runt i det musikaliska landskapet som en självklar guru. Han leker med låtarna och manar till att följa honom genom föreställningen som en riktig soulpastor. Han för rösten till häftiga höjder för att i nästa stund se hur långt in i munnen han kan stoppa mikrofonen och fortfarande sjunga. Det är både löjligt och proffsigt på samma gång.

Foto: Tommy Andersson

Ebbot Lundberg. Foto: Tommy Andersson

Jag känner att jag tappar lite av den alltuppslukande känslan under ”Utopia”, men de använder sig av ”Sister Surround” för att ta sig tillbaka, och det blir bara en liten glitch som snart är bortglömd.

Energin i den här spelningen får mig att tänka på ett budskap från 90-talsfilmen ”Gattaca”. Hemligheten bakom att komma så långt man kan är att inte spara något till vägen tillbaka. Det är den känslan jag får här. Ingen i bandet sparar något till senare, utan ger publiken varje infall, varje riff och varje uns av kraft de har. Det är en fängslande kväll, vilket är precis vad man förväntar sig av The Soundtrack of Our Lives.