Skoleleverna sprider kunskap om psykisk hälsa: ”Tonårstiden är tuff”

Den här veckan har psykiskt välmående stått i fokus på Stjerneskolan.

Toppat med utställningen Blue.

– Tonårstiden är tuff för många, men det är också skönt att få känna att det finns hopp, säger Ida.

Hon går i trean och tillsammans med Evelina och Josefine läser hon samhällsprogrammet med media som inriktning och har ett hägrande studentfirande som väntar om några månader.

Kul och spännande, samtidigt som det är både vemodigt – och ett upphov för stress hos vissa.

– Många vet väl inte riktigt vad de vill och det är ju väldigt naturligt att det är så, samtidigt som man egentligen inte behöver känna sig stressad över det för man har hela livet på sig. Så vi pratar om att ta det som det kommer och att man ska lita på sig själv och göra det man tycker är roligt, säger Ida.

– Vi pratar ganska mycket om det, just att man slutar och tycker det är jobbigt att inte veta vad man ska göra. Oftast vill man ju gå rätt väg också, man vill att det ska bli bra, säger Josefine.

Utställningen består av 28 foton i olika nyanser av blått och förutom färgen har det psykiska måendet som gemensamt tema. Foto: Daniel Olausson

Som en del av den här fokusveckan har eleverna i årskurs ett och två fått en föreläsning kring vilka faktorer som påverkar ens mående och vad en själv kan göra för att öka chanserna till att må bra.

På torsdagen anordnades också en välbesökt jobbmässa och en så kallad resursdag där eleverna ges möjlighet att komma ikapp inför sportlovet.

Och man pratar psykisk hälsa, framför psykisk ohälsa. En liten men ändock viktig skillnad.

– Vi har ett må bra-bingo också där man under tre veckor uppmanas att utmana sina vanor och tänka efter om jag verkligen gör det som är bäst för mig. Men det är viktigt också i den systematiken som är skolan idag där allt ständigt genomsyrar det här arbetet och att man också då får till de här temadagarna där det blir fokus på grejen, psykisk hälsa i det här fallet, säger Marcus Lech, gymnasiechef på Stjerneskolan.

En av väggarna på Stjerneskolan pryds med uppmuntrande citat. Foto: Daniel Olausson

26 elever visar upp 28 fotografier under temat Blue och under ledning av Ingela Wirtberg blev den här sedvanliga utställningen något större när elevhälsan kopplades in.

– Min uppfattning som lärare är också att skolan jobbar bra med de här frågorna runt psykisk hälsa och det är också viktigt, för mår man inte bra så kan man inte heller ta till sig den utbildning vi erbjuder eleverna. Så det är jätteviktigt, säger hon.