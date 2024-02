Ny vändning i Robin Dahléns skadeståndsmål: ”Kastat bort ett halvår”

Robin Dahléns omskrivna skadeståndsmål mot Arvika kommun har haft många oväntade vändningar. Nu kommer ytterligare en.

Efter att tingsrätten i över ett halvår jobbat med en så kallad mellandom har de nu kommit fram till att en sådan inte är lämplig.

– De har kastat bort ett halvår och mer därtill, säger Stefan Liliebäck, juridiskt ombud för Robin Dahlén.

Sedan Robin Dahlén hösten 2022 stämde Arvika kommun på drygt tre miljoner kronor för det lidande han utsatts för under hanteringen av det uppmärksammade Kevinmordet för 30 år sedan har turerna varit många, vilket VF har berättat om i flera omgångar.

Den senaste turen är att tingsrätten under de muntliga förhandlingarna i juli kom fram till att ärendet borde prövas i en så kallad mellandom. I en sådan prövar man endast en enda fråga, för att avgöra om målet ska gå vidare eller inte, och det som rätten i det här fallet skulle pröva var om det föreligger preskription eller inte.

”Inte lämpligt”

För om det vore så att fallet var preskriberat, alltså att för lång tid hade gått sedan händelserna som ligger till grund för skadeståndsanmälan inträffade, så hade hela målet kunna klaras av utan att det prövades i sin helhet.

Stefan Liliebäck motsatte sig detta redan i somras.

– Jag tyckte inte att det var lämpligt med en mellandom, eftersom jag var säker på att det inte förelåg preskription och att det bara skulle fördröja hela målet, säger han.

Robin Dahlén har krävt Arvika kommun på drygt tre miljoner kronor. Foto: Helena Karlsson

Men rätten stod på sig och under hösten har Liliebäck och kommunens ombud ägnat sig åt en flitig brevväxling med tingsrätten i frågan om det hela är preskriberat eller ej.

– Det har varit en väldig massa jobb med det där och det kostar naturligtvis en hel del pengar, konstaterar Liliebäck.

Ingen preskription?

I november var skriftväxlingen mellan parterna avslutad och målet var klart för avgörande. Men någon dom kom aldrig och först nu, nästan åtta månader efter de muntliga förhandlingarna, har tingsrätten kommit fram till ett beslut.

Ett beslut där tingsrätten konstaterar ”att en mellandom inte är lämplig i detta mål”.

– Alltså precis det som jag argumenterade för i somras, säger Stefan Liliebäck.

Det innebär att tingsrätten rent formellt inte säger någonting alls i själva sakfrågan om preskription. Men Stefan Liliebäck tolkar ickebeslutet som en fingervisning om rättens inställning.

– Av detta drar jag slutsatsen att tingsrätten har kommit fram till att det inte föreligger preskription och att det därför inte är någon mening med att meddela en mellandom.

Så det enda som har hänt är alltså att det har tagit en massa tid?

– Exaktemente.

De båda parterna har nu förelagts av tingsrätten att komma in med sina yrkanden under våren och huvudförhandlingarna är planerade till början av hösten 2024. Alltså två år efter att Robin Dahlén lämnade in sitt skadeståndsanspråk.

Värmlands Folkblad har sökt ansvarig domare på Värmlands Tingsrätt för en kommentar, dock utan framgång.