Dotter ryter till efter recensionen: ”Jag förstår inte vad det är för en kommentar”

Hennes liv är annorlunda nu jämfört med senast Johanna "Dotter" Jansson tävlade i Melodifestivalen. VF möter Arvikaartisten för ett samtal om nakna sanningar, favoritskap – och egna dottern Lilous skärmtid.

– Hon får nästan aldrig se på tv, och vi ser inte på tv när hon är vaken. Jag har sett så mycket forskning om det där, säger 36-åringen.

"Jordnära, edgy och retro". Så lyder nyckelorden bakom den visuella värld Dotter kliver in i på lördagskvällen, när Melodifestivalens fjärde deltävling avgörs i Eskilstuna. Låten med den i sammanhanget nästan rekordlånga titeln "It's not easy to write a love song" skrev hon och livskamraten Dino Medanhodzic vid pianot hösten 2022, och de gräver där de står den här gången. Med bidraget vill de punktera föreställningen om det perfekta kärleksförhållandet.

– Vi ville skriva någonting ärligt, från hjärtat. Om frustrationen som lätt kan uppstå i vardagen, upp- och nedgångarna, de bra och dåliga dagarna. Den starka kärleken finns alltid där, men vissa dagar är det som att man inte når fram till varann, och det är det jag metaforiskt försöker beskriva i texten.

De ville hitta ett slags mellanläge som inte så ofta besjungs.

– Jämför man med alla popballader där man gärna glorifierar den andre, eller låtarna om att något tagit slut, så handlar min låt i stället om smågrejerna. De kan också kännas väldigt, väldigt jobbiga i stunden, men det betyder ju inte att relationen är över för det.

Dotter under repetitionerna i Eskilstuna. ”Jag tycker inte att den här låten är softare än exempelvis ”Bulletproof”, utan den är dynamisk. Den har sina lugna stunder, och sina explosiva stunder.” Foto: Stina Stjernkvist/SvD

”Håller jag inte med om”

I en recension av de sex bidrag som tävlar i Eskilstuna menade skribenten att Dotter nu tagit ner tempot och levererar "soft loungemusik". Något hon vänder sig starkt emot.

– Nån kanske har skrivit det, men det håller jag fan inte med om (skratt). Jag förstår inte vad det är för en kommentar. Jag tycker inte att den här låten är softare än exempelvis "Bulletproof", utan den är dynamisk. Den har sina lugna stunder, och sina explosiva stunder. Det jag tror folk kanske reagerar på är att fler organiska instrument är inblandade. En stråkorkester, ett piano. Allt är inte programmerat, det känns mer live.

Men det är lite nytt för dig?

– Nej, det tycker jag inte heller (nytt skratt). Jag hade livestråk i det första jag släppte, "My flower", och i "Evolution" och "Cry". Ser man till låtar som "Little tot" och "No room for love" så var de mycket mer programmerade, men jag har från början hållit mig i en sorts väldigt organisk retrovärld. Så jag har väl snarare gått tillbaka lite till det, fast gör det ändå i en ny tappning. Kanske går jag i en cirkel?

Fullsatt i London

Liksom kvartsvärmländska Smash into pieces är Dotter en av de artister i årets festival som har störst internationell publik, efter sina tidigare Melloframgångar. I hennes sociala medier rasar det in kommentarer på engelska så fort hon lägger ut bilder och hälsningar till fansen.

– Jag skulle nog säga att det är fifty-fifty, om inte mer, internationellt. Extra mycket så klart när man gör en sån här grej. När jag gjorde "Bulletproof" var det verkligen så. Men det märkte jag även när jag spelade i London förra vintern. Spelar jag i Sverige så är det mycket barn och unga som kommer med sina föräldrar. Men just i London var det utsålt, med bara vuxna i publiken. Det låter kanske inte så konstigt för andra artister, men för mig kändes det häftigt, att man kunde sälja slut till en vuxen publik.

”Det är många grymma artister, hög nivå. Det kan gå hursomhelst. Men det vore jättekul att gå vidare, det är målet så klart”, säger Dotter om sin deltävling. Foto: Stina Stjernkvist

”Babblarna enda hon köper”

På plats i Eskilstuna är också hennes och Dino Medanhodzics dotter Lilou, snart ett och ett halvt år gammal.

– Vi brukar inte låta henne se på tv, men av någon anledning har hon lyckats hålla sig vaken nu när det varit Melodifestivalen. Annars sover hon ju vid sju, men det är som att hon inte kommer till ro utan verkligen vill titta. Så då får hon göra det.

Hon är inte med i arenan nu på lördag?

– Nej, hon är för liten. Hon skulle ha blivit så trött mot slutet och säkert bara börjat skrika. Så hon får vara hos farmor och farfar på hotellet.

Men ni är alltså väldigt restriktiva med skärmtid?

– Ja, jätte! Hon har i stort sett noll skärmtid. Det kan väl hända någon enstaka gång att man vill visa henne något, kanske ett klipp på henne själv som man har filmat. Men hon får nästan aldrig se på tv, och vi ser inte på tv när hon är vaken.

Hon vet inte ens vad Babblarna är för något?

– Ha ha, jo, när vi turnerade så satt vi mycket i bil och när det blir lite för långa resor och man inte kan stanna till så måste man ta till Babblarna. Det är det enda hon köper då. Sen har hon ju böcker med Babblarna och så där som hon tittar i. Men skärm blir det bara vid akutlägen i bilen. Målet är att hon inte ska fastna framför något.

Dotters egen dotter, Lilou, får stanna på hotellet på lördag kväll, tillsammans med farmor och farfar. Foto: Stina Stjernkvist/SvD

”Kan känna sig förbisedda”

Johanna Jansson berättar om en period då de släppte lite på restriktionerna.

– Det var under julen och av någon anledning fick hon börja se en julkalender för bebisar. Då märkte vi snabbt att det första hon gjorde när hon kom innanför dörren efter förskolan var att gå fram till teven, sätta på dosan och sätta sig där. Och vi bara, "nej, nej, nej". Det här är ju tiden då hon ska utvecklas, springa runt, jobba med finmotoriken, allt sånt där. Så vi sa att teven var trasig, och hon vande sig av det och började leka och göra grejer.

– Det är otroligt hur fort de hamnar i något slags beroende med skärmar. Jag har sett så mycket forskning om det där och det verkar inte bra för barnen att växa upp i en miljö där föräldrarna sitter med sina mobiler. De kan bli deprimerade, känna sig förbisedda. Plus att jag ser så många scenarion framför mig, med ett barn som inte kan slita sig från skärmen när det ska äta, och så vidare. Så vi försöker verkligen, verkligen undvika det.

Tillsammans med Danny Sausedo är Dotter favorit att ta sig till final från deltävlingen i Eskilstuna. Foto: Lukas Meijer

”Det är målet så klart”

Dotter har hamnat i den kanske tuffaste deltävlingen i år. Tillsammans med Danny Saucedo ses hon ändå som favorit att ta sig till final.

– Det känns bara jättespännande, man har ingen aning om hur det ska gå. Det är många grymma artister, hög nivå. Det kan gå hursomhelst. Men det vore jättekul att gå vidare, det är målet så klart. Men i första hand gör jag ju detta för att visa upp min musik, för att få en push. Man behöver inte tänka att det är en tävling, för det finns så många fördelar med att bara vara med.

Blev du lite bitter över att du inte hamnade i deltävlingen i Karlstad?

– Ja, lite! Nej då, det hade varit jättekul att vara på hemmaplan, men det är samtidigt skönt nu med Lilou eftersom det bara tar oss en timme att köra från Stockholm.