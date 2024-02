Hon är Värmlandsdoldisen som ska Mellotävla i Löfbergs Arena: ”Det var menat”

Som liten knatte på Södermalmsskolan i Kristinehamn drömde Chelsea Muco om Lilla Melodifestivalen. Det visade sig att hon skulle nå betydligt längre än så. Nästa lördag blir 26-åringen nämligen hela Löfbergs Arenas hemmahopp när "stora" Melodifestivalen intar Karlstad.

– Att komma till Kristinehamn från Burundi var ju ett fullständigt miljöombyte, säger afrobeat-artisten.

Liksom flera av hennes genrevänner växlar Chelsea Muco närmast sömlöst mellan svenska och engelska när hon pratar, och visst finns där också små spår av värmländska när hon berättar om sina första år i Sverige.

– Jag "claimar" fortfarande Värmland och det kommer höras och synas i Karlstad, skrattar artisten, som inte kunde tro sina ögon när det stod klart att hon ingår i den sextett som får göra upp i Löfbergs Arena den 2 mars.

– Det var så sjukt. Jag kollade på Karin (Gunnarsson, Melodifestivalens tävlingsproducent) på presskonferensen och bara, "är det här någonting ni tänkt igenom?" Men så var det ju inte. "Kanske är det menat", sa hon bara. Och ja, det var nog menat bara.

”Min pappa gick bort”

Chelsea Muco (egentligen heter hon Chersea) kom till Kristinehamn som sjuåring.

– Min pappa gick bort när jag var elva månader och min mamma hade flyttat till Sverige tidigare, redan 2002 tror jag. Jag stannade i Burundi med min mormor och hennes familj innan jag också kom till Kristinehamn 2004.

Vad minns du från dina första år i Burundi?

– Jag är ensambarn, så det var verkligen "all eyes on me", ha ha. En fin barndom med mormor som alltid tog hand om mig. Och morbröder som tog med mig ut på äventyr. Vi är ju en stor släkt. Jag har mest kontakt med min mammas familj och vi har haft kusiner över på besök, som har bott hos oss. Jag var även det första barnbarnet, och mamma är enda dottern, så det har alltid varit mycket kärlek.

”Jag har alltid varit omringad av musik, alltid gjort musik, alltid älskat att sjunga.” Foto: Henrik Montgomery/TT

De tävlar i Karlstad den 2 mars Jay Smith, Elecktra, Chelsea Muco, Annika Wickihalder, Medina och Marcus & Martinus gör upp om två direktplatser till finalen i Friends Arena den 9 mars. Trean och fyran i Karlstad har chans att gå vidare genom det finalkval som sänds direkt efter deltävlingen i Löfbergs Arena.

Extra högtalare i bilen

Det var också genom sin mamma Chelsea Muco upptäckte musikens fantastiska värld, berättar hon.

– Jag har alltid varit omringad av musik, alltid gjort musik, alltid älskat att sjunga. Mamma kanske inte är den som har världens bästa sångröst (skratt), men musiken har alltid varit hennes grej. Jag är uppväxt med Bob Marley och alla cd-skivor hon köpte. Mycket country också. När mamma köpte sin första bil la hon till extra högtalare i den, för att få mer bas.

Chelsea Muco minns att våren precis hade kommit till Kristinehamn, när hon anlände.

– Det var så fint, folk var ute. Att komma till Kristinehamn från Burundi var ju ett fullständigt miljöombyte, men min skolgång var najs. Jag fick vänner som jag än i dag pratar med och det var där jag lärde mig språket. Ja, jag fick lära mig om en helt ny kultur. Allt var nytt och häftigt.

” Genren blomstrar, överallt, och på senare tid även i Sverige. Och jag känner bara: äntligen! — Chelsea Muco om afrobeat

Flytten till Stockholm

I högstadieåldern flyttade Chelsea Muco med sin mamma till Stockholmsförorten Jordbro, där hon snart fick kontakt med Pa Modou Badjie från gruppen Panetoz. I dag är han hennes manager.

– Han driver fortfarande en ungdomsverksamhet som heter "Vägen ut", där syftet är att ge ungdomar chansen att skapa och vara kreativa utan att det ska kosta en massa pengar. Jag trodde inte det var sant när jag fick höra att det fanns en studio där det var gratis att spela in. Sånt är ju hur dyrt som helst, tänkte jag. Men det var sant, och coachad av en ledare började jag spela in lite covers. Och här är vi nu, 15 år senare.

”Det är en väldigt flirtig låt, mycket ’confidence’, dans och värme”, säger Chelsea Muco om sitt bidrag ”Controlla”. Foto: Henrik Montgomery/TT

”Genren blomstrar”

Chelsea Muco är inte den första afrobeat-artisten som tävlar i Melodifestivalen i år. För ett par veckor sedan medverkade hennes kompis C-Joe i deltävlingen i Göteborg.

– Genren blomstrar, överallt, och på senare tid även i Sverige. Och jag känner bara: äntligen! Det går inte att pinpointa vad som är svensk musik i dag, för vi har utvecklats så mycket som musikland, och utvecklas fortfarande. Det är en enorm möjlighet för oss att afrobeat nu även finns med i bilden när det kommer till Melodifestivalen. Först C-Joe, och nu får jag också bära den kronan vilket känns helt fantastiskt.

Hon tycker att det står i linje med vad Melodifestivalen är.

– Det jag tycker är så fint med Melodifestivalen är att den riktar sig till alla tittargrupper och åldrar, och då är det viktigt att alla också känner sig representerade i musiken. Alla lyssnar ju inte på pop, schlager eller folkmusik.

Hur kommer det sig att det blev just afrobeat för dig?

– Jag har utforskat mig fram, testat pop, testat reggae. Men det är inom den här genren jag känner att jag kan visa min fulla potential. Det här är jag, det här vill jag visa. Det finns ett gung, en känsla, en rytm.

” Det var så mycket känslor, så mycket nytt, men ändå inte, om du förstår hur jag menar? — Chelsea Muco om att återse Burundi efter 18 år

”Festligt och ’inviting’”

Chelsea Mucos bidrag heter "Controlla" och låtens alla beståndsdelar berättar något om vem hon är, vad hon gör och hur hon ser på saker, förklarar hon.

– Det är en väldigt flirtig låt, mycket "confidence", dans och värme. Jag skriver mycket om kärlek, så den är baserad på en kärlekshistoria.

Hon är sällan, eller aldrig, ensam på en scen, berättar hon vidare.

– Jag älskar att jobba med andra på scenen, och att hela tiden ha kontakt med publiken. Det ska vara festligt och "inviting".

Besökte pappas hemland

För två år sedan besökte Chelsea Muco sin släkt i Burundi för första gången på 18 år. Hon gjorde en ny resa dit senare samma år.

– Det blev en sån där "hitta sig själv"-grej. Det var så mycket känslor, så mycket nytt, men ändå inte, om du förstår hur jag menar? Jag filmade mycket, och det var en sådan upplevelse att få höra sitt språk på gatorna.

I fjol fick hon också åka till Rwanda, hennes pappas hemland.

– Jag hade en spelning i samarbete med den rwandiska ambassaden. Jag är tacksam, tacksam för att det händer så bra saker runt en.

Melodifestivalen, hur det än går, innebär ett stort genombrott. Hur tänker du kring det?

– Ja, oavsett hur det går så kommer folk förmodligen veta lite mer om vem man är. Men det är jag jätteförberedd på. Jag är superpepp. Det är en sån möjlighet.