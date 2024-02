Befolkningssiffror: Historiskt få nyfödda i Värmland – enormt tapp för Filipstad

Kärleken frodas inte i Värmland för närvarande. 2023 års siffra över antal nyfödda barn är den lägsta på en bra bit över 50 år.

Totalt sett minskade länet med 428 invånare.

Det är i SCB:s senaste befolkningsstatistik de dystra siffrorna framgår. 2 273 nyfödda värmlänningar är en bottennotering som man får gå mycket långt tillbaka i tiden för att hitta någon motsvarighet till. SCB:s tidsserie börjar 1968, och då låg siffrorna på 3 000 – 3 500 nyfödda barn per år i länet.

Trenden är också densamma för hela riket. I 197 av 290 kommuner föddes färre barn under 2023 än föregående år. Det mått som SCB använder sig av, det så kallade ”summerade fruktsamhetstalet”, hamnade totalt sett på under 1,5 barn per kvinna.

– Vi har statistik om summerad fruktsamhet som sträcker sig flera hundra år tillbaka, och talet har aldrig tidigare hamnat under 1,5 barn per kvinna, säger Lena Lundqvist, demograf på SCB i ett pressmeddelande.

Skräcksiffra för Filipstad

Även vad gäller befolkningen som helhet ser det dystert ut just nu för Värmland: bara Karlstad och Hammarö ökar i antal, men inte med några stora siffror. Plus 767 i Karlstad är en bra bit från kommunens uttalade mål om att öka med 1 000 invånare per år.

I andra änden noterar Filipstad en riktig skräcksiffra: minus 281 gör att man ligger och dallrar strax över gränsen på 10 000 invånare: 10 034 vid årsskiftet. En minskning med 2,7 procent på ett enda år.

Även Kristinehamn (-236), Säffle (-231) och Arvika (150) noterar stora minskningar.

Då ska ändå noteras att nettot mellan inflyttning och utflyttning är positivt – 7 816 flyttade in i Värmland, medan 7 356 flyttade ut under förra året. Det hjälper dock inte när antalet döda var nästan 1 000 fler än antalet nyfödda (3 242 mot 2 273).

Vid årsskiftet var antalet värmlänningar totalt 283 548.

I hela Sverige fanns vid årsskiftet 10 551 707 invånare – en ökning med 0,3 procent, men också den minsta ökningen sedan 2001.