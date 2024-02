Nu går 112-samtal till Värmland – Joel var först att svara: ”Ödmjuk inför uppgiften”

SOS Alarm är numera ett minne blott för Värmland. Eller i varje fall nästan.

Sedan i början av februari hamnar den som ringer 112 hos regionens egen larmcentral – om det handlar om sjukvård.

Nu har lokalerna i den gamla byggnaden på Älvgatan i Karlstad officiellt invigts.

– För att ännu bättre kunna erbjuda invånarna i Värmland en god och nära vård.

Det sa Daniel Schützer (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Värmland, när han hälsade press- och regionfolk välkomna till invigningen av regionens nya larmcentral. Vid sin sida hade han Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– God förmiddag och hjärtligt välkomna hit till vår nya larmcentral!

Det är i en gammal byggnad på Älvgatan i Karlstad, bara några hundra meter från centralsjukhuset, som larmcentralen har sina nyrenoverade lokaler. Där sitter sedan innan 1177.

– Det här har varit ett idogt arbete av alla våra medarbetare. De har stått på dag och natt på slutet, säger Lena Gjevert när hon tar över som talare.

VF hälsade på i maj 2023 när renoveringen av lokalerna pågick. Här står Anders Norling, verksamhetschef för ambulansen, utanför huset på Älvgatan. Foto: HP Skoglund

Efter en genomgång av hur 112-samtal nu länkas ihop med 1177 och lokala vårdcentraler, är det dags att gå in i larmcentralens lokal och klippa bandet.

Bandet hålls upp av Lena Gjevert och Daniel Schützer. Klippningen av bandet sköts av larmoperatören Joel Nilsson och Jens Östergren (C), andra vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott.

En tyst applåd följer när bandet har delats.

Daniel Schützer, Joel Nilsson, Jens Östergren och Lena Gjevert fick äran att hålla i och att klippa bandet den 22 februari 2024. Foto: Emma Lindell

Hur känns det?

– Det känns jättebra. Vi har jobbat så länge för det här – ganska hårt också, säger Anna Löwenhamn, enhetschef sjukvårdens larmcentral.

Har det gått som förväntat?

– När vi tog över var det ett otroligt tryck in på patienter i hela Värmland, med all halka på grund av snö och is, men vi hanterade det och det har gått bra, Anna Löwenhamn.

”Den kompetensen som är bakom skärmarna här är helt enorm. Det känns tryggt både för oss i ledningen men framför allt för patienterna i Värmland”, säger Anna Löwenhamn, enhetschef sjukvårdens larmcentral. Foto: Emma Lindell

Den som tog emot det första samtalet i Värmland onsdagen den 7 februari var Joel Nilsson, som har jobbat som ambulanssjuksköterska i Karlstad i 18 år.

– Det var klockan 05.08.

Hur kändes det inför första passet?

– Det var så klart jättenervöst innan och man är ödmjuk inför uppgiften. Men vi hade tränat och övat ganska länge innan på samtal och vi var väldigt väl förberedda på det.

Joel Nilsson, larmoperatör och ambulanssjuksköterska. Han var den första att svara på ett larmsamtal när regionen tog över sjukvårdsrelaterade 112-samtal från SOS Alarm den … Foto: Emma Lindell

Jessica Nolin är en av sjuksköterskorna som kommer ta emot vårdsamtal till 112. Här står hon framför skärmarna när VF hälsade på i januari inför starten. Foto: Tommy Andersson

21 heltidstjänster är det budgeterat för på Region Värmlands larmcentral. Foto: Tommy Andersson

Anna Löwenhamn, enhetschef sjukvårdens larmcentral, Andreas Norling, verksamhetschef ambulanssjukvården och Jessica Nolin, ambulanssjuksköterska, i den nya larmcentralen … Foto: Tommy Andersson







Nu delar han upp tjänsten mellan att vara ute med ambulansen och att sitta på larmcentralen.

– Det är roligt att kunna möta patienterna i direkta samtal från första början och kunna hjälpa dem på rätt väg inom vården på bästa sätt.