Lysande och uppfinningsrik Tosca ger rungande svar på varför man går på opera

”Regissören Daniel Kramer har valt att förlägga ’Tosca’ i modern tid, under en högerextrem regim, vilket gör att en hel del detaljer skevar. Men det är randanmärkningar i en annars väldigt stark uppsättning”, skriver VF:s operarecensent Lars Johansson.

Varför ska man gå på opera? Är inte det en konstform, som bara känns konstlad och otidsenlig? Jo, visst är den konstlad, för det är ju inte direkt naturligt att gå omkring och sjunga istället för att prata, och handlingen kan ofta vara väldigt skruvad och verklighetsfrämmande. Men otidsenlig vill jag inte hävda att den är, för det skrivs mängder med nya operor, inte minst här i Sverige. Sen spelar man såklart mest de gamla klassikerna – det är dem folk känner till och älskar. Men svaret är väl: man vill bli berörd, höra storslagen musik, beundra skickliga sångare, förundras över magiska sceneffekter och få glömma vardagen för ett par timmar.

När Puccini står på programmet vet man att det kommer bli starka känslor, tragiska öden och tårframkallande vacker musik. "Tosca", med premiär i Rom 1900, är en mörk opera, som kallades "a shabby little shocker" av en kritiker. Och Puccini och librettisterna Illica och Giacosa har inte sparat på de melodramatiska effekterna. Men publiken har alltid gillat den.

AnnLouice Lögdlund som Tosca, med Kosma Ranuer Kroon som Baron Scarpia i bakgrunden. Foto: Mats Bäcker

Det är tredje gången som Wermland Opera sätter upp den, men det var nästan tjugofem år sen senast. Numera har Operan bara tre fasta sångare kvar, och AnnLouice Lögdlund är ensam kvar av de klassiska. Det kan man tycka vad man vill om, men så är läget.

Här briljerar hon i den passande rollen som operasångerskan Floria Tosca. Hon har stark scennärvaro och en bärkraftig röst i hela registret. Hennes älskare, målaren Mario Cavaradossi (här skulptör), görs av en likaledes lysande Adam Frandsen, en dansk tenor som gjort karriär både i Norden och runt om i världen. Tillsammans känns de som ett trovärdigt par och matchar varandra sceniskt och sångligt.

Caspar Engdahl som Angelotti och Adam Frandsen som Mario Cavaradossi. Foto: Mats Bäcker

"Tosca" handlar om att gömma politiska fångar och vad det får för konsekvenser. Det är också ett ångande svartsjukedrama. Den förrymde fången Angelotti (Caspar Engdahl) kommer till kyrkan där Cavaradossi arbetar, för att gömma sig och senare kunna fly landet. Engdahl gör en bra insats, men är mindre erfaren, vilket märks i hans något kantiga agerande och mindre finslipade sång.

Den brutale polischefen, baron Scarpia, både åtrår Tosca och vill fånga Angelotti. Men han börjar misstänka att Cavaradossi gömmer fången, och senare torteras han och döms till avrättning. Kosma Ranuer Kroon har medverkat i flera tidigare uppsättningar, och han gör en stark tolkning, med kraftfull barytonröst och övertygande spel. Här har Scarpias sadistiska läggning accentuerats rejält i scenografin (Carlos Soto) genom att hans kontor utrustats med skulpturer i olika sexuella tvångssituationer, en uppskuren björn och andra makabra detaljer. Hans tre lojala polisassistenter har gjorts till kopior av varandra, tre blonda och långhåriga alvgestalter, med lika sadistiska böjelser som han.

Baron Scarpia (Kosma Ranuer Kroon) och Spoletta (Anders Håkansson). Foto: Mats Bäcker

Men det som nästan imponerar mest, och som gör att man ibland tappar fokus på texten och handlingen, är de uppfinningsrikt utnyttjade ljuseffekterna. Charles Balfours ljusdesign och Frieder Weiss’ videoprojektioner bidrar starkt till upplevelsen. Scenografin, med på sidorna och från taket hängande draperier av kedjor, är bas för ständigt skiftande mönster, ljus- och färgspel, vilket skapar ett levande och förstärkande komplement till dramat. De projicerade formerna är till och med interaktiva – de reagerar på personernas rörelser!

Regissören Daniel Kramer har valt att förlägga "Tosca" i modern tid, under en högerextrem regim, vilket gör att en hel del detaljer skevar: de pratar om att Napoleon just segrat, Scarpia hittar en "solfjäder", som istället är en medaljong, Tosca anmärker på att Cavaradossis skulptur har blå ögon osv. På slutet låter sig Tosca frivilligt föras bort till "skenavrättning", vilket tycks lite märkligt, och även förtar något av dramats sista vändning. Själva avrättningen sker också på annat sätt än de just har pratat om.

Men det är randanmärkningar i en annars väldigt stark uppsättning, med bra spel av orkestern under säker ledning av italienska Daniela Musca, trots att det klingar lite mer "kammaraktigt" än normalt och saknas lite tryck i brasset. Och musiken lever kvar i minnet: Toscas sång om att hon levt för konsten och kärleken ("Vissi d’arte"), Cavaradossis "Sång till livet" och deras avslutande Via Dolorosa-färd är höjdpunkter, när mörkret tätnar i andra och tredje akten.