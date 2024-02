Löjromsbluffare gripen efter fyra år – blåste man på 150 000 kronor efter konjakkväll

Efter fyra år på vift greps en bedrägerimisstänkt Munkforsbo – av en ren slump. Nu har han åtalats för att ha blåst en annan man på 150 000 kronor i ett löjromsbedrägeri.

På juldagen 2019 satt en man och åt mat på en restaurang på en mindre ort utanför spanska Marbella när han plötsligt blev varse om en annan man som han uppfattade som svensk.

Han presenterade sig för denne, och jo då – den andre mannen var en svensk man som nu har hunnit bli 57 år gammal. De började prata med varandra och under de kommande veckorna umgicks de tätt, inte sällan med både mat och dryck som gemensam nämnare.

Ofta talade de om affärer, har mannen berättat i förhör, och vid ett av de tillfällena, en särskilt blöt kväll då en hel del konjak hade serverats, hade 57-åringen börjat prata om en specifik affär som var på gång: han skulle köpa löjrom från norrländska Piteå, och om hans nyvunne vän ville haka på så var det fritt fram.

Problemet för 57-åringen, påstod han, var bara att han hade 150 000 kronor för lite. Partiet skulle gå på 950 000 kronor men just där och då satt han bara på 800 000 kronor. Med vetskapen om att kamraten just sålt ett hus i Sverige och därmed hade lite pengar på fickan erbjöd han honom att lägga in slantarna som fattades. För besväret skulle han få tillbaka mer än det dubbla.

Affären gick i lås dagen efter, trots att mannen då kände sig lite tveksam. Men bakfull, och troligtvis fortfarande berusad, gick han ändå vidare och 150 000 kronor lämnade hans konto för 57-åringens.

Men som du säkert redan förstått fick han aldrig de dubbla pengarna tillbaka. Han fick inte heller sin insats åter, och någon löjromsaffär blev det aldrig heller. Faktum är att det företag som 57-åringen sa sig skulle köpa romen ifrån har berättat att det vid den tidpunkten, årsskiftet 2019-2020, inte fanns någon löjrom att sälja – och det företag han skulle sälja romen till har aldrig hört talas om 57-åringen.

”Fick inte till det”

I januari i år greps mannen till slut efter fyra år på vift. Enligt åklagaren var det en ren slump.

– Han har varit häktad i sin utevaro under en lång tid och man har sökt honom både i Sverige och utomlands. Men nu är han frihetsberövad, det hela var en ren slump. Jag tror till och med att det rörde sig om en trafikkontroll, säger åklagare Per Håkan Larsson.

Den 8 februari i år åtalades 57-åringen för bedrägeri, ett brott han nekar till. I förhör har han förklarat att den andre mannen tyckte att allt lät intressant och att det var han själv som ville investera i löjromen.

Affären föll, som nämnt, men det ska aldrig ha varit hans tanke att blåsa sin nye bekante.

– Jag ringde lite men fick inte till någon affär. Det var priserna och det var en del brist på löjrom.

Efter det ska han ha försökt få tag på mannen, bland annat genom en gemensam vän, utan att lyckas.

– Det fanns absolut ingen tanke på att lura honom, man skulle ju inte försöka få tag på honom efteråt då heller, har han sagt i förhör.

Därmed har han inte lyckats skicka tillbaka investeringen men han säger sig ändå ha återbetalat en del av det hela genom bland annat restaurangbesök.

Tidigare åtalad

57-åringen har tidigare varit inblandad i ett annat bedrägerimål, där han tillsammans med andra misstänktes vara inblandad i en större jordgubbsbluff i Göteborgsområdet. Det åtalet ogillades av Göteborgs tingsrätt i juli 2017. Målet överklagades men hovrätten gjorde 2021 samma bedömning som tingsrätten och friade alltså mannen.