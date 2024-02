Dyrt att renovera simhallen – M vill bygga nytt: ”Det är vi positiva till”

Att renovera Torsbybadet tros kosta runt 90 miljoner kronor.

Då vill Moderaterna hellre se att man bygger helt nytt.

– Det är vi positiva till, sedan är ju frågan hur man löser det rent ekonomiskt, säger Ronnie Walfridsson (M).

Invigd år 2000 är Torsbys simhall en 24-åring i behov av renovering. Vattenrutschkanan är avstängd sedan länge och det är både pumpar, höj- och sänkbara bassänger och annat som krånglar.

Nu börjar ärendet vara såpass berett att det kan komma till politiken för beslut och det visar sig alltså att en renovering tros landa på i trakterna runt 90 miljoner kronor.

Det är mer än tre gånger så mycket som det tidigare förslaget på 24 miljoner.

– Drömmen vore att sätta igång med en renovering så snabbt som möjligt, säger kommunalrådet Peter Jonsson (S).

Politiken är oenig

Eniga om mycket finns här i nuläget en fråga som delar det politiska minoritetsstyret. Moderaterna förordar nämligen att man bygger helt nytt istället, vilket å sin sida lär kosta runt 200 miljoner kronor.

– Fördelen är att du behöver inte stänga badhuset under de 18 månader det skulle ta att renovera. Sedan är man redan idag begränsad till vad man kan göra, säger Ronnie Walfridsson och lyfter det faktum att det nog inte går att sätta in en simbassäng i aluminium som är modet just nu.

– Sedan är det ju å andra sidan det här med läget, det är bra där det ligger och det kanske inte finns någon yta att bygga nytt på.

Var skulle det kunna vara i så fall?

– Det törs jag inte säga, det handlar om trafiklösningar och det är inte bara att bygga där man vill heller. Och väljer man att bygga nytt så får man nog räkna med ytterligare något år innan man kommer igång. Men det är helt klart intressant med nytt. Långsiktigt kanske det skulle kunna vara bättre än en renovering.

S förordar renovering

Här håller inte Socialdemokraterna med. Peter Jonsson förklarar hur en nybyggnation troligen skulle ta bortemot 3-4 år inklusive detaljplaneläggning och hur man vid ett nybygge fortfarande står med en fastighet som också måste byggas om.

– Jag tror också att Torsbyborna är måna om sitt badhus eftersom de har varit med och samlat pengar till det genom både företag, föreningar och privatpersoner. Så vi inom Socialdemokraterna tror på renovering, även om det är dyrt så kanske vi med egna medel kan betala merparten av det medan vi kanske måste låna över hundra miljoner vid ett nybygge, säger han och påtalar hur nuvarande utredning redan kostat kommunen fyra miljoner kronor.

– Den vore också bortkastad om vi ska bygga nytt. Så här är vi helt enkelt inte överens.

Politiskt beslut i april

Ärendet når troligen politiken till sammanträdena i april och varken Moderaterna eller Socialdemokraterna har majoritet nog för att på egen hand besluta i frågan. Sverigedemokraterna är Torsbys tredje största parti och de har inte bestämt sig.

– Vi har såklart inget emot badhuset, men vi vill se mer hur finansieringen är tänkt. Det är ju 90 miljoner kronor det handlar om och vi är lite i taket redan, säger gruppledaren Susanne Sätterlund (SD).