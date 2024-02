Per Åslunds sorg – mamma Annika har gått bort efter kort tids sjukdom

Per Åslund och hans familj har sorg.

Det efter att mamma Annika i helgen gått bort vid en ålder av 71 år.

Det var i torsdagens match mot Leksand som Per Åslund i andra perioden plötsligt lämnade isen, privata skäl nämndes som förklaring då och även som anledning till att FBK-veteranen därefter saknades i laguppställningen även mot Rögle på lördagen.

På måndag morgon kommunicerade Färjestad ut anledningen till att 37-åringen saknats på isen.

”Vi har under helgen fått veta att Per Åslunds mamma Annika har avlidit efter en kort tids sjukdom. Våra tankar finns hos Per och hans familj under denna tuffa tid”, skriver Färjestad i en kommuniké på sin sajt.

Man klargör även:

”Per önskar inte kommentera detta ytterligare, vilket vi hoppas alla respekterar och låter familjen hantera detta privat”.

En stolt mamma

När Per Åslund för ett par år sedan blev Färjestads meste genom tiderna lät VF-sporten 22 personer berätta om sina tankar om Färjestads nummer 22.

Bland rösterna fanns brorsan Henrik, pappa Ove och just mamma Annika som inte kunde varit mer stolt över den resa hon fått se sin grabb göra från Sannerudshallen och Kils AIK till att bli en av Färjestads största genom alla tider.

”När han kom upp i Färjestad som ung var jag nervös varje match, men nu har jag vant mig efter många år. I dag är jag en väldigt stolt mamma, jag trodde aldrig att han skulle spela så här länge och slå rekordet. På isen är han väldigt enkel att ha och göra med, en riktig lagspelare. Utanför är han en glad och go kille som vill alla väl”, sa hon om sin pôjk.

Annika Åslund blev 71 år gammal.