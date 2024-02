Kommunen köpte det gamla huset – politiker kritisk: ”Vi ska inte buda över andra”

Ett av Arvikas äldsta hus kom nyligen ut till försäljning och nu är köpet klart. Det blev det kommunala fastighetsbolaget Arvika Fastighets AB (AFAB) som köpte kåken.

Men styrelseledamoten Susanne Engstad från Arvikapartiet är kritisk.

– Vi ska inte buda över andra kommunmedborgare, säger hon.

Det gamla huset i två och ett halvt plan i korsningen Östra Esplanaden och Fabriksgatan blev omskrivet så sent som i förra veckan, då det stod klart att huset skulle säljas. Huset är ett av Arvikas äldsta och det har under många år fungerat som kontor för IF Metall.

Nu är det alltså klart att det blir AFAB som köper huset.

– Tanken är att vi ska återställa huset till vad det en gång i tiden var, med lägenheter i två plan, säger Lars-Ove Jansson (S), ordförande i AFAB, som anser att bolaget har behov av fler lite större lägenheter.

– Och här tänker vi oss att göra två stycken stora lägenheter. Det vi har sett på uthyrningssidan är att intresset för lite större lägenheter är stort och att vi har lång kö på den typen av bostäder.

Snabbt beslut

Beslutet om att köpa togs hastigt och innan det hann med att tas upp som ett ärende i bolagsstyrelsen. Under förra måndagen hörde mäklaren av sig och undrade om AFAB ville vara med i budgivningen,

Och det ville de.

– Jag fick ringa runt till alla ledamöter för att få ett ja på att lägga ett bud. Då hade vi sedan tidigare fått en maxsiffra från tjänstemännen på vad vi kunde ha råd att lägga, men vi la oss lägre än så eftersom vi kände att vi inte måste köpa till varje pris, säger Lars-Ove Jansson.

De 1,8 miljonerna som bolaget var villiga att betala räckte alltså. Trots att det fanns flera andra som var med och budade.

– Ja, det blev högst trots att vi inte gick upp i maxtaket, konstaterar Lars-Ove Jansson.

Förutom köpepenningen så räknar bolaget med att behöva lägga ytterligare runt tre miljoner kronor eller så på att göra i ordning de två lägenheterna.

– Det behövs två kök och två badrum, sedan behöver vi se över fläktsystem och uppvärmning och säkert en del fasadarbeten och sådant. Så det ligger nog däromkring, säger Lars-Ove Jansson.

”Ska inte bjuda över”

Men det var inte full enighet i AFAB kring köpet. Ledamoten Susanne Engstad ansåg inte att bolaget skulle köpa huset.

– Nej, det tyckte jag inte. Dels för att jag inte anser att den här typen av spekulationer är det bästa för bolagets ekonomi, men den sko som verkligen klämmer för min del är att vi har köpt huset i konkurrens med andra kommunmedborgare. Och att bjuda över andra budgivare med deras egna medel tycker jag inte att man ska göra, säger hon.

Susanne Engstads beslut att säga nej till köpet blev enligt henne själv inte populärt bland övriga politiker i styrelsen. När hon ville få en reservation noterad så påpekades det för henne att om man inte agerar för bolagets bästa så ska man nog fundera på om man sitter i rätt styrelse.

– Det tycker jag är lite väl låg nivå. Det finns ingenting som säger att man inte kan reservera sig mot ett beslut, även om det är i ett kommunalt bolag. Jag tycker inte man pratar så till varandra, säger hon.

Man reserverar sig inte

Lars-Ove Jansson försvarar sig dock med att han inte menade att Susanne Engstad skulle lämna sin post.

– Nej, inte alls, men när man sitter i en bolagsstyrelse så reserverar man sig inte mot beslut, utan man ställer sig bakom de beslut som tagits för bolagets bästa. Vill man rösta nej eller avstå att rösta så gör man det, men man ska inte hålla på och reservera sig för då behöver man nog fundera ett varv till, säger han.

Men du uppmanade henne inte att lämna styrelsen.

– Nej, jag uppmanade henne definitivt inte att avgå.