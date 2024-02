Doffen sniffade upp rekordbeslag – hittade 100 kilo knark

Aldrig har tullen i Värmland tagit så mycket knarkbeslag som under 2023.

Gruppchefen Stefan Ekenbäck vid tullen i Hån och hans hund Doffen stod bakom ett av rekordbeslagen.

– Han hittade 100 kilo hasch i en husbil, säger han.

Tullverkets årliga statistik över olika beslag har nu sammanställts. I Värmland ökade beslagen från 87 beslag 2022, till 136 stycken 2023.

– Normalt sett brukar vi ha ett grovt narkotikabeslag per år plus flera normalbrott och ringa brott. Förra året gjordes tre grova och ett synnerligen grovt beslag av narkotika, säger Stefan Ekenbäck.

Fyra stora beslag

Att man lyckats så bra under fjolåret förklaras bland annat av att personalstyrkan nästan dubblerades under förra året. Men också att de blev två yttre kontrollgrupper, vilket gör att man kan ha bättre täckning under hela dygnet.

– Vi kan täcka fler platser och tider, det är väl egentligen den största förklaringen. Vi har råkat vara på rätt ställe vid rätt tid.

Stefan Ekenbäck berättar om de stora beslagen som gjordes. Det handlar om ett amfetamintillslag i Årjäng, ett stort beslag av vattenpipstobak i Åmotfors när tullen slog till mot en tobaksfabrik samt två tillslag av hasch som gjordes under hösten.

– De stack verkligen ut, säger Stefan Ekenbäck om de två haschtillslagen.

VF har tidigare berättat om beslagtaget han och labradoren Doffen var med och hittade. Doffen sniffade då upp 100 kilo hasch - cannabis - som låg i tre väskor, gömt i en överslaf i en husbil som försökte korsa gränsen över till Norge.

Hade ni hittat det utan honom?

– Jo, det hade vi nog gjort men det är klart att det går snabbare när man har en hund som säger var man ska leta.

”Det känns bra att vi gör stora beslag och förhoppningsvis gör skillnad”, säger Stefan Ekenbäck om tullens arbete. Foto: HP Skoglund

Och vid en mindre gränsövergång beslagtog man ett ännu större beslag på 280 kilo hasch, vilket är tullens största beslag hittills.

Tullen misstänker också att det kan handla om organiserad brottslighet, och den utredningen pågår fortfarande berättar Ekenbäck.

– Förhoppningsvis kan det bli lite mer påverkan. Där har det även gjorts beslag på husrannsakningar, säger Stefan Ekenbäck, och fortsätter:

– Det är bra att det kan gå lite längre att man lyckas få lite mer än bara kuriren, att man kan få lite mer av en organisation i alla fall. Det är det vi jobbar mot organiserad brottslighet och försöker knäcka dem.

Göra skillnad

Gruppchefen är väldigt nöjd över tullens arbete, och rekordåret 2023.

– Det känns bra att vi gör stora beslag och förhoppningsvis gör skillnad.

Vad fick Doffen då som belöning när han hittade rekordbeslaget?

– Just den gången har jag för mig att jag gav honom ett grisöra när vi kom hem.