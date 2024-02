Inte bara rocknostalgi med TSOOL: ”Vi behöver de här texterna ännu mer än vi gjorde 1996”

För första gången sedan avskedsturnén som inleddes på Scalateatern hösten 2012 möter det färgstarka rockkollektivet The Soundtrack of Our Lives nu Karlstadspubliken igen.

– Soundtrack skulle vara ett sammelsurium av allt som funnits sedan grammofonspelaren kom, säger den visionäre frontmannen Ebbot Lundberg.

På näst sista sidan i ordkonstnären Andrev Waldens fjolårsroman, Augustprisade "Jävla karlar", föregår han på ett synnerligen elegant sätt en eventuell filmatisering av boken. Berättarjaget hör orgelpipan och sedan trummorna från introt till The Soundtrack of Our Lives låt "Nevermore" när allt plötsligt blir svart och eftertexterna börjar rulla.

Det hela blir något av en tidslek också.

" ... det är lite konstigt för den ska inte spelas in förrän om elva år men den passar så bra just där”, tänker Waldens självbiografiska ungdomskaraktär.

Ebbot Lundberg, en smula ansträngd i rösten efter den återförenade gruppens turnépremiär på Katalin i Uppsala på onsdagskvällen, tycks inte riktigt känna till vare sig boken eller Andrev Walden ("vänta, vänta nu, det här har jag hört talas om, bor han i Stockholm?"), men Martin Hederos, den mer ordnade värmlänningen, har inte missat den fina hommagen.

– Jag blev väldigt rörd när jag läste det där. Det var väldigt fint, det är ju en sorts försoningsscen i boken också.

Ebbot Lundberg och Martin Hederos i somras, när The Soundtrack of Our Lives gjorde tre festivalspelningar i Sverige, Norge och Spanien. ”När man spelar de här låtarna igen förstår man hur mycket man tagit med sig från Soundtrack, in i det man gör nu”, säger Hederos. Foto: ADAM IHSE / TT

”Snott av Agnetha Fältskog”

"Nevermore", berättar Ebbot Lundberg, var från början en Nymphet Noodlers-idé. Alltså Karlstadsbandet med de blivande TSOOL-medlemmarna Martin Hederos och Mattias Bärjed som Ebbot producerade under sitt "sabbatsår" en bit in på 1990-talet, då hans röriga punkrockband Union Carbide Productions upplösts.

Låten, som slutligen hamnade på det i USA Grammynominerade albumet "Behind the Music" från 2001, är ett typexempel på hur en The Soundtrack of Our Lives-komposition kunde gå till. När Ebbots parhäst Björn Olsson, det ensliga melodisnillet som ingick i både Union Carbide Productions och tidiga The Soundtrack of Our Lives, råkade höra singeln medan han städade i den gemensamma studion runt millennieskiftet, lät någonting bekant.

– Han visste inte ens om att han hade varit med och skrivit "Nevermore". Vi har ju alltid jobbat med varandra till och från, jag och han, och jag hade tagit en slinga vid något tillfälle, som han i sin tur snott av Agnetha Fältskog. Och det är pianoslingan i "Nevermore". Han blev jätteglad när han hörde låten. Och så där har det alltid varit, det handlar om fragment som man sedan sätter ihop, rosslar Ebbot.

Mattias Bärjed fick tidigt ersätta originalgitarristen Björn Olsson och sedan dess har The Soundtrack of Our Lives alltid bestått av samma sex medlemmar. ”Han är yngst av oss och den mest energiske. Mattias är en workaholic, han har det bara i sig och är viktig för kemin”, säger Ebbot Lundberg. Foto: ADAM IHSE / TT

” Vi har alltid sett det här som någon sorts tidlös kapsel. — Ebbot Lundberg

”En influens blir ett uttryck”

The Soundtrack of Our Lives åkte efter sex studioalbum och stora internationella framgångar på avskedsturné 2012. I gamla intervjuer från den tiden är det oftast Ebbot som får förklara beslutet att knyta ihop säcken.

Den ibland lite svårbegripliga, mystiskt kosmiska fantasivärld du formulerat under alla år, den är så att säga färdigbyggd?

– Ja, det känns lite så. Den håller ju på att hända nu, samtidsspanar han ödmjukt.

Ebbot är osugen på att göra några längre utläggningar om saken. Men försöker ändå.

– Nu är det en livegrej vi gör, men jag menar ... Vi har alltid sett det här som någon sorts tidlös kapsel. Man vet inte vilken tid det är ifrån. Det var åtminstone inställningen, att Soundtrack skulle vara ett sammelsurium av allt som funnits sedan grammofonspelaren kom. Man vill gärna sätta etiketter på saker och ting, men vi har försökt undvika det, även om det är oundvikligt. Man hör ju influenserna, så är det med alla band. Vi har alla haft vår inmatningsperiod i ungdomen, där man tryckt på rec-knappen. Sen blir det play plötsligt, en influens blir ett uttryck, som blir en ny influens till nästa generation. Och så där håller det på.

Ebbot Lundberg och värmländske gitarristen Mattias Bärjed under en konsert på Arvikafestivalen. Foto: Arkivbild

”Nu behöver vi tröst”

Martin Hederos hakar i resonemanget.

– Det där är mer irrelevant nu än vad det var då. I början kämpade vi emot det, alla de där referenserna som skulle dras hela tiden. Nuförtiden är man inte lika ängslig inför såna kommentarer. Vi vet att vi står för oss själva. Jag tycker också att texterna ... När jag hör dem medan jag sitter och kompar i dag är det som att polletten trillat ner. Vissa av Ebbots texter var före sin tid. Det dystopiska anslaget som jag uppfattar i låtar som "Firmament Vacation", nu händer det, nu brakar det ihop. Och nu behöver vi tröst. Nu behöver vi de här texterna ännu mer än vad vi kanske gjorde 1996.

Mattias Bärjed, Fredrik Sandsten, Martin Hederos, Ian Person, Ebbot Lundberg och Kalle Gustafsson Jerneholm i Karlstadsaktuella The Soundtrack of Our Lives. Foto: Albin Händig

”Det alla längtar efter”

Jämfört med den gångna sommarens kortare festivalspelningar är konserterna på turnén runt två timmar långa.

– I går körde vi nog 22, kanske 23 låtar. Vi har en jäkla pott med extranummer om det blir stämning. Då har vi ändå offrat flera favoriter, men det är ett angenämt problem, säger Martin Hederos.

Kommer ni att hålla er till samma lista låtar?

– I stort sett. Men vi har många bubblare som vi har kollat på också. Vi har försökt hitta en båge, där vi får med det alla längtar efter. Men det vore omöjligt att få ihop alla låtar på en kväll.

– Jag tror inte vi haft ett set som varit så påfrestande sångmässigt tidigare, inser jag nu, säger Ebbot, för att sedan snabbt få in att han aldrig haft några egentliga sångproblem genom karriären.

– Det känns som att man skulle kunna hålla på i två timmar till. Jag är så pass intakt. Men nu blir det väl raka motsatsen i kväll bara för att jag säger detta.

Det skrivs på sina håll att du sjunger bättre än någonsin?

– Det kan jag verifiera, svarar Martin Hederos.

– Ja, jo, kan det bero på min resonanslåda? Jag vet inte, det kan det göra, svarar Ebbot.

Ebbot Lundberg tackar sin resonanslåda för att rösten hållit sig genom alla år. Foto: ADAM IHSE / TT

”Trummisen är viktigast”

De båda berättar om skräckexempel på återföreningsturnéer de själva bevittnat genom åren.

– Jag var lite orolig för Fredrik (Sandsten, trummis i TSOOL), trodde kanske att han var den som inte hållit igång och spelat så mycket sedan sist. Men det har han uppenbarligen gjort i någon källare nånstans, för han svänger mer än någonsin. Och det vet ju alla, trummisen är viktigast. Det har man ju förstått vid andra återföreningar, när trummisen sackat och tappat det, säger Ebbot.

– En sak jag har märkt nu, det är att när du börjar sjunga, då går vi alla ner lite i dynamik. Det är en sån där grej som vi missade i 18 år, flikar Hederos in.

– Ja, jag har väntat på det.

Många undrar nog om det blir någon mer skiva från The Soundtrack of Our Lives i framtiden?

– Som jag kommer ihåg det så var vi duktiga på att göra rent hus inför sista skivan, säger Martin Hederos och syftar på det tolv år gamla albumet "Throw it to the Universe".

– Ja, som titeln antyder var hela den skivan egentligen ett hopplock av låtar som vi av olika anledningar aldrig hade tagit tag i tidigare. Den enda nyskrivna var själva titellåten, säger Ebbot.

– Det var en avrundning helt enkelt. Och den här återföreningen, den räcker väldigt långt för oss. Att bara försöka inse vad det var vi gjorde och plocka fram det vi saknar från det.

– För mig känns det som att man är klar med en kurs, eller nåt. Det var en avhandling, alla de där skivorna, fortsätter Ebbot.

– Ja, och rent terapeutiskt har det varit bra att gå tillbaka, att få ett varv till. Dels för att man blir glad och stolt, men också för att de där åren var en sån torktumlare.

– Ska man göra en skiva ska man verkligen ha något att säga. Sen kanske det blir någon radioinspelning eller kanske en ny mix av något. Du vet, sån där kuriosa som skivsamlare gillar. Jag älskar sånt själv, det skulle vi kunna sätta ihop, avslutar Ebbot.

The Soundtrack of Our Lives gör under våren närmare 20 konserter i Sverige, Finland och Norge. Den 6 mars spelar de även i London. Fredagen den 23 februari spelar bandet på Nöjesfabriken i Karlstad.