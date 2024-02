Kalhuggning av skog skapar vinster och sysselsättning - men priset för samhället och framtida generationer är högt, skriver Agne Sandberg som bland annat oroas över planerna att avverka på Brattforsheden.

Låt oss en gång för alla slå fast att kalhuggning av skog borde förbjudas! Förra seklets försyndelser accelererade under efterkrigstidens mekaniserade skogsbruk. En resa idag genom Värmland och Bergslagen vittnar om detta. Mil efter mil med kalhyggen och virkesåkrar i olika åldrar. Men knappt någon SKOG värd namnet!

Kalhuggning av skog skapar förvisso vinster och sysselsättning på många ställen. Men till vilket pris för samhället och framtida generationer? Och finns det alternativ?

Skogens biologiska mångfald och som kolsänka.

Idag hör större sammanhängande skogsområden med intakta ekosystem till ovanligheterna. En riktig skog består av olika trädarter i olika åldrar och livsstadier, död ved, torrakor, massor av fåglar, insekter, däggdjur, svampar och mossor. Alla i komplex samverkan med varandra. Marker att vandra i; marker som skänker njutning och förundran.

Idag, på grund av kalhyggesmetoderna, är närmare 400 arter direkt hotade i våra barrskogar. Den som studerar kartor över våra (före detta) skogsmarker slås av hur fragmenterad landskapsbilden är. Ekosystemen slås sönder; i bästa fall kan vi tala om skyddade öar eller korridorer i landskapet.

De nordiska skogarna fångar in och lagrar enorma mängder kol. Och till skillnad från de heta regnskogsområdena lagras detta under lång tid under markytan. Kolet tas upp, lagras och växer i det komplexa system av rottrådar, svampar, alger och bakterier som vi kallar mykorrhizan. När träd huggs ner och skogsmarkerna med sin mykorrhiza körs sönder frigörs kolet i marken och leder till koldioxidutsläpp.

Visst, om man planterar så växer det upp nya träd. Men det tar åtminstone 50 år – kanske uppemot 100 år - innan de nya trädens upptagningsförmåga har kompenserat för de stora utsläpp som kalavverkningen förde med sig. Och i en tid av galopperande klimatkris, där vi måste minska utsläppen NU, är detta rent vansinne.

Ytterligare en del i vansinnet är att 80 procent av de produkter som tas ut av skogen är väldigt kortvariga. Merparten förbränns efter kort tids användning. Bara en bråkdel av skogens virke fungerar som byggmaterial och som ersättning av andra fossilbaserade produkter.

På högsta politiska nivå i Sverige verkar man vara fast i sin urgamla lojalitet med skogsindustrin. Det är deras behov som ska tillgodoses; det är deras falska version av vad som är att betrakta som ett hållbart skogsbruk som ska gälla. Följaktligen har Tidölaget ifrågasatt flera goda skogspolitiska initiativ från EU – och några protester från sossarna har vi knappast sett.

Tänk om, säger jag! Gör en synvända och se skogen som den resurs vi måste vårda för att hantera klimatkrisen och för att bevara den starkt hotade biologiska mångfalden. Vi är inte naturens herrar – vi måste se oss som en del av naturen.

Samtidigt ser vi hur allt fler av landets mindre skogsägare intresserar sig för hyggesfria metoder. Det finns många exempel på där enskilda skogsägare räknat hem lönsamheten för plockhuggning istället för kalavverkning. I grunden en ganska enkel ekvation: Medan värdet på det kalhuggna området närmar sig noll, ser vi ett fortsatt värde i områden som skötts med naturnära metoder med mindre kontinuerliga virkesuttag över tid.

I Värmland är Stora Enso den ojämförligt störste skogsägaren med stora intressen i massaindustri och bioekonomiska innovationer. Virkesbehovet synes oändligt. Vinster ska genereras till de tongivande ägarna: finska staten och Wallenbergarna i Sverige.

Nu vill man (återigen) avverka på Brattforsheden – det fina naturvårdsområdet mellan Karlstad och Filipstad. Tjugotusen träd ska ner för klirr i kassan.

Tänk om!

Agne Sandberg, aktivist