Gamla Via Appia får bli dentalklinik – och café: ”I bottenplanet och i kupolen”

Stadsbyggnadsförvaltningen är positiva till att gamla Via Appias lokaler ska få förvandlas till en tandvårdsklinik. Det kommer också att finnas plats för en caféverksamhet.

I somras kunde VF berätta att tandkliniken Aqua Dental var på väg att flytta in i Via Appias gamla lokaler i hörnet av Mitticity-kvarteret, med utsikt mot residensparken. Men, vilket VF också senare kunde avslöja, detaljplanen för området kräver att just det där hörnet av fastigheten endast får fyllas med verksamheter om räknas som centrumändamål – och alltså är tillgängligt för allmänheten – samt ett utpekande av att det måste finnas ”café, restaurang eller dylikt” på platsen så att ”allmänheten ska kunna få tillgång till utsikten mot Klarälven, parken och teatern”.

En som hade starka åsikter kring att den forna restauranglokalen skulle kunna förvandlas till en tandklinik var Karlstadspartiets Peter Sörensen som ansåg att det skulle ”döda hela den delen av staden”.

– Med all respekt för den näringsidkare som ska in där, men det där är ett läge där det ska vara en restaurang. Det kan alla se på hur det är utformat arkitektoniskt, med fasaden, de höga fönstren, entrén och kupolen högst upp. Det är ett fantastiskt läge, med Karlstads kanske bästa utsikt, och då kan man inte ha en dentalklink där, sa han då.

Café har diskuterats

Sedan dess har fastighetsägaren Thon property kommit in med en begäran om en bygglovsändring som ska tillåta att lokalerna används för en tandvårdsklinik och i nästa vecka ska politikerna i stadsbyggnadsnämnden besluta i ärendet.

Förslaget från tjänstemännen är att säga ja till förändringen och att en tandklinik ska tillåtas.

– Ja, det är förslaget. Att en tandklinik räknas som centrumändamål är ingenting som egentligen är tveksamt, det står till och med utpekat i Boverkets beskrivning, men det är tillägget om restaurang eller café som har diskuterats, säger Anton Lind, bygglovshandläggare på stadsbyggnadsnämnden.

Att det måste vara en restaurang eller ett café i lokalerna står dock fast och det löser Thon property genom att delar av entréplanet kommer att vigas för en caféverksamhet och även kupolen kommer att ingå i den caféverksamheten.

Uppfyller syftet

Enligt fastighetsägarens projektbeskrivning så kommer entréplanet att innehålla en reception för dentalkliniken, men också en ”cafédel med kaffemaskin, cafétillbehör för försäljning samt sittgrupper”. Lokalen på plan två kommer att tillhöra dentalkliniken. Kupolen kommer enligt tjänsteskrivelsen att kunna nyttjas av caféets besökare under caféets öppettider.

Därmed anser stadsbyggnadsförvaltningen att detaljplanens syfte uppfylls och att förändringen av användandet kan tillåtas.

– Ja, i och med att det blir café i bottenplanet och i kupolen följer det detaljplanen, säger Anton Lind.

Vad politikerna anser i frågan återstår att se. I nästa vecka tas beslutet i nämnden.