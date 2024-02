Här klarar knappt var fjärde elev målen – i nian: ”Det är alldeles för dåligt”

I flera högstadieklasser klarar bara varannan elev målen och i en niondeklass är det så få som knappt var fjärde elev som klarar behörighet till gymnasiet.

Skolresultaten vid årsskiftet väcker bestörtning.

– Det är alldeles för dåligt, det måste vi vara öppna med att säga, säger kommunalrådet Jens Fischer (OR).

Politiken i kommunstyrelsen fick en dragning i samband med måndagens sammanträde. Den lämnade flera av dem med en klump i magen.

– Det här är något vi har pratat om nu i x antal år och vi måste göra lite olika saker för att få till en förändring. Men när vi nu ser att betygen är alldeles för låga genomgående över alla årskurser... det känner jag är riktigt alarmerande, säger Jens Fischer.

Han säger det själv – det är viktigt att det här får komma ut och att problematiken belyses, och han påtalar också att ingen skuld ska läggas på enskilda lärare.

Hälften når inte målen

Och han läser också från redovisningen. Hur det i några sjätteklasser, som fick sina första betyg vid jul, är varannan elev som skulle nå behörighet till gymnasiet, och räknar upp några klasser i årskurs 8 där det faktiskt ser än sämre ut.

– Så det är klart, när man ser de här siffrorna så får man ont i magen, säger han och påtalar hur den här frågan är aktuell i hela Sverige och nämner hur det på riksnivå är drygt 15 procent av niorna som inte klarar att uppnå gymnasiebehörighet.

Lokalt i Hagfors kommun har OR pratat en del tidigare om vikten av att screena av läget över alla årskurser för att kunna sätta in eventuella åtgärder i tidiga skeden.

– Nu ser man en del förbättringar längre ned i åldrarna och det handlar ju inte om att alla lärare gör ett jättedåligt jobb, men vi måste ju fundera på om vi kan jobba ännu mer på annorlunda sätt och det måste naturligtvis få ta tid att göra omställningen.

Skolverksamheterna i Hagfors kommun, här representerat av Älvstranden bildningscentrum, har en del att jobba på, kan politiken slå fast. Foto: Daniel Olausson

Jens Fischer fortsätter:

– Men man kan också ställa sig frågan om hur lång tid har vi? Det är våra barns framtid vi pratar om och att det ligger så lågt som på 27 procent hos en klass... det är alldeles för dåligt, det kan vi vara öppen med att säga. Så jag tycker det är bra om den här frågan belyses mer.

Visst finns det en del förklaringar, säger skolchef Jenny Dahlin. Just på Kyrkhedens skola och kring Ekshärad har man under de senaste åren haft en förhållandevis stor inflyttning av både tyskar och holländare som ännu inte under sin korta period i kommunen har nått full måluppfyllelse.

– Det påverkar den totala måluppfyllelsen då det handlar om relativt många elever i förhållande till elevgruppens storlek totalt, säger hon och förklarar hur man på barn- och bildningsavdelningen analyserar siffrorna.

– I dessa analyser har vi bland annat fått fram att vi behöver utveckla samarbetet mellan stadier mer för att underlätta elevers övergångar från exempelvis årskurs 3 till 4 och från årskurs 6 till 7. Vi ser även att vissa ämnen ”sticker ut” såsom matematik och till viss del SO-ämnen.