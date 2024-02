Färjestad tog femte raka segern – men Åslund lämnade isen tidigt: ”Privata skäl”

Färjestad tog femte raka segern och är åter serieledare.

Borta mot Leksand vann Karlstadslaget med 4–1, men fick se Per Åslund lämna matchen redan i mittperioden.

Enligt TV4 handlar det om privata skäl.

Färjestads topp 3

3) Carl Lindbom

Snacka om en skön återkomst för stortalangen som stod för ett par vassa räddningar, inte minst i slutet av mittperioden där Leksand pressade för en reducering.

2) Marcus Westfält

Man hade kunnat hylla hela fjärdekedjan, men med Marcus Westfält som spindeln i nätet mellan Lucas Forsell och Oscar Lawner har FBK en lina med fart, finess och offensiv skicklighet där Westfält står för stabiliteten bakåt.

1) Joel Nyström

Spelar just nu sitt livs bästa hockey och lär inte bli sämre ju längre fram mot slutspelet vi kommer.

Matchens...

… årsdebutant: Han hade inte spelat sedan den 28 december borta mot Luleå. Men nu var Carl Lindbom tillbaka mellan stolparna i vad som var hans första match sedan underkroppsskadan.

... crosschecking: Eddie Larsson stod nog för matchens onödigaste utvisning när han crosscheckade David Tomásek in i egen målbur. FBK-forwarden ska vara glad över att Magnus Nygrens skott inte träffade insidan av stolparna strax därefter.

... målmaskin: Per Åslunds fullträff innebär att han gjort mål i fyra raka matcher. Men i mittperioden lämnade trotjänaren matchen. Det ska handla om privata skäl, enligt sändande TV4 Hockey.

Så var matchen

Den första perioden präglades av utvisningar, men öppningsmålet skulle inte komma i powerplay. När Magnus Nygren slarvade i offensiv zon fick Marek Hrivik ett friläge och prickade in 1–0 för Leksand i numerärt underläge.

Friläge, det fick även Marcus Nilsson med lite mindre än två minuter kvar och då var det kvitterat. Passningen, signerad Joel Nyström från egen zon, var en fröjd för ögat.

I början av andra small det igen bakom Filip Larsson när Per Åslund hittade det högra krysset.

FBK inledde mittperioden klart bäst och trots att hemmalaget tog timeout efter cirka fem minuter kom 1–3 från Liam Öhgren. Bara sekunder senare var Lucas Forsell centimeter från att utöka ledningen.

Det var inte förrän i slutminuterna som Leksand pressade tillbaka Färjestad, men då klev Carl Lindbom fram med en rad vassa räddningar.

Dalalaget gjorde en blek tredjeperiod och var aldrig nära en reducering.

I stället utökade Karlstadsgänget via Joakim Nygård som kom fri, blev fälld och sedan fick se pucken glida in under Filip Larsson efter att han själv ramlat in i Leksandsmålvakten.

Målet godkändes efter videogranskning och blev matchens sista.

Färjestad är nu serieledare efter att Växjö förlorat sin match mot Frölunda.

Matchfakta

Första perioden:

1–0 (12.42) Marek Hrivik, 4 mot 5.

1–1 (18.19) Marcus Nilsson (Joel Nyström, Jonathan Andersson)

Andra perioden:

1–2 (3.16) Per Åslund (Joakim Nygård, David Tomásek)

1–3 (6.50) Liam Öhgren (Jérémy Groleau, Michael Lindqvist)

Tredje perioden:

1–4 (15.03) Joakim Nygård.

Skott: 24–21.

Utvisningsminuter: 6–4.

Publik: 6 105.