Innebandytoppen: Bjöd på poängshow i målkalaset – nu klättrar hon på listan

Experten Johan Carlsson levererar som vanligt det hetaste från värmländsk innebandy.

Veckans hetaste

• Efter haft en lite sämre formkurva på slutet så verkar Skattkärrs damer i västra division 3 hittat rätt igen, för i helgen blev seger med hela 22–1 mot Lekvattnet. Poängbäst i laget blev Louise Ågren-Teimar som gjorde fyra mål och tre assists. De sju poängen gör att Ågren-Teimar nu ligger trea på Innebandytoppen, på samma poäng som lagkamraten Ulrika Lidström som leder och Degerfors/Karlskogas Julia Olsson. Ågren-Teimar och Lidström har tre matcher kvar medan Olsson ska spela två matcher till. Bakom dom skuggar GS 86:s Luize Bilinska som har fördel genom att hon har fem matcher i sitt spelschema.

• Skoghall Utveckling C har stått för en riktigt bra debutsäsong i den östra herrfemman. 39 poäng på 15 matcher och serieledning före Björkås. I helgen blev det seger på nytt och det var Örnen U som besegrades med 7–20. Vi hittar också veckan hetaste spelare i Skoghall C i form av veteranen och en av de avigaste spelare inom den värmländska innebandy, Mathias Vikström. Det räckte inte med att han gjorde åtta mål i matchen, utan han stod för lika många assists också. Vikström har under säsongen passerat 600 poäng och är nu totalt uppe i 643. Vi får tro att siktet nu är inställt på 700.

Poängkungar

Oliver Ingman, Dottevik, 51 (21+30)

David Andersson, Edebäck, 50 (25+25)

Hampus Pettersson, Heden, 47 (29+18)

Tommy Söderlund, Degerfors U, 47 (25+22)

August Eriksson, Karlstads IBK, 46 (11+35)

Hampus Håkansson, Karlstads IBK, 45 (35+10)

André Lindgren, Edebäck, 45 (29+16)

Jonatan Björnfot, Skoghall Utv U, 44 (31+13)

Andreas Vestlund, Sunnanå, 42 (25+17)

Mathias Vikström, Skoghall Utv C, 42 (23+19)

Mikael Nilsson, Karlstads IBK, 41 (33+8)

Andreas Jansson, Skoghall, 41 (29+12)

Johan Jonasson, Arvika, 40 (19+21)

Hugo Rosén, Åmål, 39 (21+18)

Jonathan Johansson, GS 86, 38 (23+15)

Mattheus Thorin, Åmål, 37 (19+18)

Alexander Parmhed, Degerfors, 37 (15+22)

Andreas Jonsson, Skattkärr, 36 (28+8)

Marcus Svensson, Munkfors, 36 (16+20)

Elias Haraldsson, Heden, 35 (21+14)

Albin Englöw, Skoghall, 35 (18+17)

Stefan Erlandsson, Björkås, 35 (15+20)

Albin Söderlund, Degerfors U, 34 (25+9)

Hampus Helj, Karlskoga, 34 (24+10)

Robin Holmer, Dottevik, 34 (18+16)

Poängdrottningar

Ulrika Lidström, Skattkärr, 33 (22+11)

Julia Olsson, Degerfors/Karlskoga, 33 (21+12)

Louise Ågren-Teimar, Skattkärr, 33 (16+17)

Luize Bilinska, GS 86, 32 (17+15)

Katrin Sjöberg, Filipstad, 31 (17+14)

Julia du Puy, Hagfors Uddeholm, 28 (17+11)

Ellida Moss, Hertzöga, 26 (19+7)

Frida Swahn, Skoghall, 25 (20+5)

Alva Modén, Hagfors Uddeholm, 24 (16+8)

Andréa Lundberg, Munkfors, 24 (12+12)

Ida Andersson-Bohlin, Munkfors, 24 (12+12)

Magda Jansson, Skattkärr, 24 (11+13)

Carolina Karlsson, Skoghall, 24 (7+17)

Amanda Gottebo, Skoghall, 23 (12+11)

Adina Jansson, Säffle, 23 (10+13)

Klara Gustafsson, Hultsberg, 22 (16+6)

Wilma Berggren, Filipstad, 22 (13+9)

Petra Olsson, Kristinehamn U, 22 (9+13)

Tilde Thörnqvist, Örnen, 21 (18+3)

Heidi Eklund, Karlstad Ungdom, 20 (14+6)

Kaddy Sambou, Grums U, 20 (12+8)

Natalie Larsson, Örnen, 20 (12+8)

Josefine Holmqvist-Göthberg, Dottevik, 20 (11+9)

Térese Back, Degerfors/Karlskoga, 20 (10+10)

Nora Pettersson, Skoghall, 19 (14+5)

Noterat

• Nordmarken vann jumbomötet i damtvåan mot Lysvik med 6–3 efter bland annat fyra poäng av Nellie Lindeberg. Segern var Nordmarkens första för säsongen medan Lysvik står kvar noll poäng.

• Dawid Norell blev stor hjälte för Olsäter när de lite överraskande vann mot serieledande Arvika U i herrtrean. 5–4 slutade matchen efter Norells avgörande med knappt tre minuter kvar. Olsäter avancerade upp till en femteplats i den jämna tabellen.

• I den mycket jämna tabellen i damettan tog Munkfors en tung seger på bortaplan mot Dottevik med 6–5. Munkfors ligger på kvalplats med 18 poäng, en poäng bakom Grums. Dottevik ligger sist med sina 12 poäng.

• I västra herrfyran vann Lysvik efter förlängning mot Arvika Ungdom, Oskar Hedström med det matchvinnande målet. Lysvik ligger därmed kvar på kvalplats, två poäng före Arvika Ungdom som just nu åker ur serien.

• Örnen vann efter förlängning mot Degerfors/Karlskoga i östra damtrean. Seger gör att Örnen fortsatt ha möjlighet att vinna serien, men Kristinehamn U leder med fem poäng och bara två matcher återstår.

• 21 mål bjöds publiken i Ekshärads Sporthall på när Skattkärr vann en svängig match i herrtvåan med 11–10 efter förlängning. Andreas Jonsson satte det matchvinnande målet.

Veckans match

• Åmål/Billingsfors ligger tvåa i division 2, på samma poäng som serieledande Kristinehamn. Filipstad ligger trea, sex poäng bakom men med två matcher mindre spelade. Med andra ord kommer mötet mellan lagen på fredag bli otroligt viktigt för att ha chans att vinna serien och få kvala till division 1.