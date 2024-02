Från modeveckan i Berlin till San Francisco med Gerd: ”Jag får inte ens prata om gästlistan”

Nyss sjöng hon på den officiella efterfesten under modeveckan i Berlin, och efter en blixtvisit hos familjen i Karlstad reser albumaktuella Gerd till San Francisco för ett framträdande med hemlig gästlista. Men en lika stor dröm har varit att få stå på Scalateaterns scen.

– Det är nog mitt personliga favoritstopp på den kommande turnén, för att det är hemma, säger artisten.

– Menar du bergochdalbanan? Ja, den kommer jag ihåg. Vad sjukt, den har jag inte tänkt på på väldigt länge ... Var den här jämt?

Blåsten spär på minusgraderna i Mariebergsskogen. Det är ännu några timmar kvar innan måndagens nya snöfall ska svepa in över alla vintertrötta värmlänningar. Vi kommer fram till att Elin "Gerd" Lundgren, född 1995, måste ha hunnit med några åk med den klassiska attraktionen Äppelmasken innan den försvann från parken om somrarna.

Bilder ska tas ute på spångarna bortanför det för dagen ännu inte öppna Naturum, men vinden gör det till ett bångstyrigt fotoprojekt ur frisyrsynpunkt. Snart sitter vi i stället med varsin kaffekopp på ett kafé i centrum.

– Det är varmare i Berlin. Vår vore väl att ta i, men inte så här kallt, säger Gerd, som det senaste halvåret bott i sin resväska.

Fotosessionen bland vassen bortanför Naturum i Mariebergsskogen blir kortvarig på grund av blåsten. Gerd är uppväxt några hundra meter bort, på Sommaro. Foto: Peter Bäcker

Tv-soffor i Tyskland

Hennes nyårslöfte är att försöka finna en bättre balans i vardagen, och den 1 mars flyttar hon in i en nyköpt bostadsrätt ("en minitvåa") på Skånegatan i Stockholm. Av en händelse är det också releasedagen för hennes första fullängdsalbum "Meet me in the Blue", som har föregåtts av en rad uppmärksammade singlar och musikvideor. Efter utmärkelsen som framtidens artist på P3 Guldgalan i fjol har hon lanserats i Tyskland, Österrike och Schweiz, gästat talkshows "med snurrstolar" och nu senast alltså Berlin Fashion Week.

– En väldigt annorlunda spelning. Men jag hade jätteroligt.

Annorlunda på vilket sätt?

– Allt runtomkring. Vad man skulle ha på sig, hur allt skulle se ut. Det var även första gången vi fick köra såpass många livelåtar i Tyskland. Vi är verkligen igång där nu och det känns så fint att få resa med musiken. Jag har ju alltid drömt om det, i och med att jag skriver på engelska också.

Blir det även en klubbturné i Tyskland framöver?

– Jag hoppas det, men ingenting är bestämt ännu utan nu har jag introducerats i alla de där tv-programmen och även fått göra lite intervjuer som kommer ut i samband med skivan, så framöver är det väl planen. Samtidigt har jag ju ännu inte lyckats göra en egen svensk turné. Det tar lite tid, eftersom jag inte är världens snabbaste på att skriva låtar.

En av Gerds absoluta favoritartister är Kate Bush. ”Hon är både i den klassiska operavärlden och i det 80-talselektroniska. Jag tycker om artister som inte bara rör sig inom en och samma genre, och Kate Bush är en av de främsta när det kommer till att lyckas med det på ett sätt som känns naturligt och sömlöst.” Foto: Peter Bäcker

” Det är sån musik jag själv gillar, som har den där vad som helst skulle kunna hända-känslan. — Gerd

Lång turné i april

Under vårens konsertvända uppträder Gerd med band på klassiska hak som Nefertiti i Göteborg och Katalin i Uppsala. Turnén avslutas på Södra teatern i Stockholm den 4 maj. Men allra mest ser hon fram emot spelningen på Scalateatern i Karlstad den 18 april.

– Scala har varit en dröm att få spela på ända sedan jag var liten och gick förbi den där skylten. Jag har sett en hel del artister där, men kanske speciellt mycket barnteater för många år sedan. Det känns också som att den lokalen passar min musik väldigt bra.

De tio låtarna på "Meet me in the Blue" sträcker sig mellan en akustisk storslagenhet som hämtad ur den klassiska musikvärlden och noga avvägd elektronisk popminimalism. Inte sällan möts uttrycken i en och samma låt och som sångare och melodimakare är Gerd oförutsägbar i ordets bästa mening.

– Jag gillar kontraster, tycker att musiken ska kännas lite som en bergochdalbana, så att den som lyssnar inte ska kunna ta något för givet. Det är sån musik jag själv gillar, som har den där vad som helst skulle kunna hända-känslan.

Utsikt mot Vänern

Hon kan skifta mellan oktaver där man minst anar det, som i den ännu osläppta låten "Survive the crisis".

– Den är som en bro mellan min tidigare EP och det här albumet och är nog en av mina absoluta favoriter. Vilket är lustigt eftersom jag för sex månader sedan höll på att stryka den helt. Första versen fram till första refrängen spelade vi in för två och ett halvt år sedan, sedan blev den liggande. När vi tog upp den igen gick jag per automatik upp en oktav, och lyssnar man tydligt går det nog även att höra hur min röst har förändrats lite. Eller, det kanske man inte hör, men jag hör ju det.

”Med ’Smile’ ville jag göra någonting lite gladare och mer sprudlande och jag tror aldrig jag har pushat mig själv så långt i den riktningen tidigare”, säger Gerd om en av singlarna från skivan. Foto: Peter Bäcker

En annan låt på albumet, "Birds", är delvis inspelad på Hammarö. Åtminstone de effektfulla körerna som bandmedlemmarna William Eggert och Daniel Wilhelmson står för.

– Min familj har en stuga ute på Sättersholmarna där vi satt och skrev medan vi kollade ut över Vänern. Det var så fint med alla fåglar som flög in och ut ur sina bon. Vi hade druckit lite vin och det började nog som ett skämt egentligen, där de nynnade den där kören. Det är kul att den fick vara kvar i låten.

”Svårt skriva om något annat”

Hon har även samarbetat med flera internationella låtskrivare och producenter i London och Los Angeles. Öppningsspåret "What ya thinking?" och singeln "Dawn" skrev Gerd tillsammans med nyzeeländske Thom Powers från indiebandet The Naked and Famous, och brittiske David Sneddon, som även Dotter har arbetat med, var inblandad i tillkomsten av "Smile".

– Vi hade väldigt roligt med stråkarna och den stora electrobasen där. Med "Smile" ville jag göra någonting lite gladare och mer sprudlande och jag tror aldrig jag har pushat mig själv så långt i den riktningen tidigare. I mina öron är den väldigt poppig och glad, det är min lilla "fuck you"-låt.

Du skriver väldigt mycket om relationer?

– Ja, enbart, tror jag, haha... Jag vet inte hur det har blivit så, men jag tycker det är svårt att skriva om något annat, faktiskt. "Dawn" bygger på idén om att kunna träffa tidigare versioner av sig själv, men det är nog den enda låten på skivan som inte handlar om kärleksrelationer.

Det är i och för sig inte så ovanligt inom popmusiken, men vissa låtskrivare tycks sätta något slags stolthet i att inte bara skriva om kärlek och brustna hjärtan?

– Verkligen. Ibland kan jag önska att jag kunde skriva mer om andra saker, gladare saker. Men det är inte det som kommer naturligt. Jag tror nånstans att musiken är en plats där jag kan vara mig själv, där jag får ge uttryck för allt det där som kanske inte varit så roligt alla gånger, så att jag orkar vara glad och positiv annars, i verkliga livet.

” Man kommer inte ner i varv, det blir bottenlöst, typ. — Gerd

Andas vatten

Samtidigt utforskar hon alla tänkbara skrymslen på kärlekstemat. Den starkt Kate Bush-doftande låten "Breathing water" handlar om att befinna sig i en relation där det till slut känns svårt att andas.

– Man kommer inte ner i varv, det blir bottenlöst, typ. Jag kände att jag måste göra en låt som handlar om att man trots allt oftast tar sig igenom det där och kommer ut på andra sidan. Att andas vatten blev som en upplyftande metafor för att lyckas med det som i stunden känns omöjligt.

"Let me in" vidrör samma känsla.

– Den handlar om att inte bli insläppt. Att hela tiden få höra att allt är okej, samtidigt som man förstår att det inte är det. Till slut står man utanför och nästan skriker åt den här människan, "släpp in mig!"

På albumets titellåt, som också är avslutningsspår, går det att höra en pianostol knarra. ”Det är Teodor Wolgers, barnbarn till Beppe Wolgers, som har producerat den. En otrolig pianist. Han gav mig en mick och satte sig själv vid pianot, sen var det detta som kom ut i andra änden”, säger Gerd. Foto: Peter Bäcker

”Ska kännas fritt och kreativt”

För första gången är hon medproducent bakom låtarna, och mot bakgrund av alla olika låtskrivarsamarbeten har mycket handlat om att få allt att sitta ihop i en helhet.

– Eftersom det är debuten känns det viktigt att jag förklarar vem jag är och vart jag är på väg, även om jag vill visa på en bredd. Jag gillar ju själv artister som ligger på gränsen, som testar konstiga grejer och strukturer. Jag vill gärna inte att det ska gå att placera musiken. Det ska kännas kreativt och fritt, det är något jag alltid jobbar mot.

”Är där med en tå”

Innan helgen reser Gerd till San Francisco, där hon ska uppträda på inbjudan av Sveriges generalkonsulat.

– Jag får inte ens prata om gästlistan. Det är runt hundra personer, mycket politiker. Det känns nervöst, men även jättekul.

Är siktet inställt på USA nu?

– Det är svårt att säga, men jag har min manager i New York och två av låtarna på skivan gjorde vi ju i Los Angeles. Men det får albumet utvisa. Det börjar ändå röra på sig, jag är där med en tå.