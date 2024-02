Skolan sticker ut rejält – 160 anmälda kränkningar förra året: ”Kan vara många saker”

Södermalmsskolan i Kristinehamn sticker ut ordentligt när det gäller anmälda kränkningar. Under 2023 gjordes hela 160 anmälningar.

Skolan med näst mest anmälda kränkningar hade 44.

79 anmälningar om kränkande beteende under vårterminen och 81 under höstterminen, det är summeringen för Södermalmsskolan som därmed tar antalet anmälningar om kränkningar till helt nya nivåer i Kristinehamn. Jämförbara skolor som Djurgårdsskolan och Stenstalidskolan landar på 44 respektive 24 under samma tidsperiod.

Men enligt biträdande skolchefen Monica Ingman behöver de höga siffrorna inte betyda att det råder någon alarmerande situation på skolan.

– Nej, utan det kan vara flera saker. Höga siffror behöver inte nödvändigtvis betyda att man gör ett sämre arbete, utan det kan vara att man är bättre på att fånga upp misstankar om kränkande behandling, säger hon.

Fler faktiska kränkningar

Till saken hör dock att Södermalmsskolan även sticker ut när det gäller faktiska kränkningar, inte bara anmälningarna. För 2023 finns ännu ingen siffra gällande konstaterade kränkningar efter genomförd utredning, men för 2022 landade Södermalmsskolan på 25 kränkningar, med såväl verbala som fysiska kränkningar och ett par kränkningar gällande etnisk tillhörighet.

Monica Ingman är biträdande skolchef i Kristinehamns kommun Foto: Maiken Kettil Schough

Det var dubbelt så många som på någon annan skola i kommunen och betydligt högre än till exempel Stenstalidskolan som landade på två. Men inte heller den siffran behöver betyda att det är högre risk för kränkningar så Södermalmsskolan jämfört med andra skolor enligt Monica Ingman.

– Antalet utredningar speglar ju antalet anmälningar, men det finns inte per automatik något likamedtecken att det sker jättemånga fler kränkningar på Södermalm. Man kanske har jobbat aktivt med frågan och om man pratar med eleverna och uppmärksammar dem på vad kränkningar är och var man ska vända sig så kan det påverka, säger hon.

Innebär det då att man inte jobbar aktivt med de här frågorna på exempelvis Stenstalidskolan, där antalet kränkningar är en bråkdel av de på Södermalmsskolan?

– Nej, det skulle jag inte heller säga per automatik, för det är betydligt mer komplext än så. Det här är komplexa processer som har jättemycket med kommunikation med eleverna att göra, så vad som är bra eller inte bra tycker inte jag att man kan säga bara utifrån siffror.

Då låter det ju lite som att de här siffrorna inte har någon betydelse alls?

– Nej, jag säger inte att siffrorna inte säger någonting, det vill jag ändå understryka. Det är klart att siffrorna säger någonting, för annars skulle vi inte samla in dem. Men det är inte per automatik så att en hög siffra innebär en högre andel kränkningar.

Men skulle du säga att ni har ett problem med kränkningar på den här skolan?

– Nej, jag skulle inte säga att det är ett problem. Det är klart att vi också har sett att ”oj vad många det är där” och så har vi funderat över vad beror det på.

Och vad beror det på?

– Precis det jag har sagt. Att det inte är säkert att det beror på att det är fler kränkningar.

Så utgångspunkten är att det är det kan vara en rapporteringsdifferens, snarare än att det faktiskt är fler kränkningar?

– Det skulle kunna vara så.

Då låter det ju väldigt mycket som att siffrorna inte säger någonting trots allt.

– Vi samlar in dem för att följa upp och utvärdera, och vi tror oss förstå, men vi behöver veta mer. Det är också därför som vi har satt igång ett arbete som kommer att pågå under 2024 där vi kommer att titta på bland annat hur anmälningar ska göras. Vi ska titta över hela processen på alla skolor, så att vi gör likvärdigt, för det är där vi kan vara osäkra; gör vi likvärdigt.

Så i dagsläget vet ni helt enkelt inte riktigt?

– Vi tror oss veta. Och eftersom vi tycker att det är ett väldigt viktigt område så kommer vi att gräva oss ner i det här. För det är klart att vi också tycker att det är siffror som skiljer sig åt och vi vill förstå det bättre.

Men skolinspektionen var på skolan under 2023 bland annat på grund av trygghetsfrågorna?

– Ja, och det är därför vi ska titta över det här under året så att det blir likvärdigt.

Men ni har inte fått några rapporter om att det skulle vara särskilt problematiskt på Södermalmsskolan.

– Nej, inga sådana rapporter. Nej.