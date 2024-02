Bussföretag riskerar vite för dålig arbetsmiljö: ”En del sjukskriver sig veckovis”

Nobina som ansvarar för den värmländska busstrafiken riskerar ett vite på 50 000 kronor. Arbetsmiljöverket anser inte att företaget tagit de problem som rapporterats på allvar.

Skyddsombudet har tidigare larmat om att vissa anställda ”sjukskriver sig veckovis för att klara av att fortsätta”.

Ärendet går nästan ett år tillbaka i tiden, för det var under våren 2023 som skyddsombudet först larmade om en orimlig arbetssituation. Detta framför allt på grund av stressiga och näst intill omöjliga scheman som i vissa fall inte ens gav tid till raster för toalettbesök – en situation som redan då pågått i över ett års tid.

I juni 2023 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion där skyddsombudet utvecklade det hela och berättade om vilka konsekvenser det fått. Särskilt under morgnar och eftermiddagar var arbetsbelastningen för bussförarna så svår att de ofta inte kunde ta rast för toalettbesök – ens om det var inlagt i schemat.

– Det finns medarbetare som slutat eftersom det är så jobbigt. En del sjukskriver sig veckovis för att kunna klara av att fortsätta eftersom de mår så dåligt, förklarade skyddsombudet.

Inte tillräckligt

Som en följd av inspektionen krävde Arbetsmiljöverket att Nobina skulle göra riskbedömningar och skicka in dem till myndigheten. Under hösten vidtogs vissa åtgärder, och inlagor skickades också in – så kallade ”listgranskningar” inför höst- och vintertidtabell. Men det är inte tillräckligt, anser Arbetsmiljöverket.

Myndigheten anser att vad som inkommit är en redovisning av åtgärder, och inte en bedömning av riskerna för förarna och vilka konsekvenser de kan medföra.

– Detta är en brist i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Det saknas specificerade arbetsmiljörisker och det saknas en bedömning av riskernas allvarlighetsgrad, skriver verket.

Senast den 15 april ska nu Nobina komma in med en riskbedömning som håller måttet. Om inte kan det bli tal om vite på 50 000 kronor.