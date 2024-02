Halvering av klimatutsläppen i Värmland – två faktorer avgörande: ”Behövs krafttag”

Sedan 1990 har utsläppen av klimatskadliga gaser och luftföroreningar minskat med nästan 50 procent i Värmland.

Och det är framförallt två faktorer som står bakom minskningen: renare industri och ändrad uppvärmning av fastigheter.

Det går att minska utsläppen – rejält. Det står helt klart om man spanar in den nationella emissionsdatabasen, där man kan se utvecklingen av utsläpp av växthusgaser över de senaste 30 åren. För Värmlands del handlar det om en minskning från drygt 2,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år 1990 till knappt 1,2 miljoner ton under 2021.

Då ska man också ha med sig att det mellan 1990 och 2000 i princip inte skedde någon minskning alls, utan halveringen har skett under blott 20 år. Värmland har på det här området varit bättre än övriga Sverige.

– I Sverige har utsläppen under samma period minskat med 33 procent, konstaterar Kristina Rebane, projektledare inom energi och klimat på Länsstyrelsen Värmland.

Den utvecklingen talar för att vi borde gå mot renare tider, men faktum är att trenden under de senaste fem, sex åren har stannat av en smula. De senaste åren som finns i statistiken ökade utsläppen av växthusgaser till och med något, för första gången på flera decennier.

– Mellan 2020-2021 ökade utsläppen i länet med 2 procent. Ökningarna återspeglar återhämtningen från effekterna av Coronapandemin, det vill säga återhämtningen av produktion inom industri, återupptagna transporter och så vidare, säger Kristina Rebane.

Två områden

Bryter man ned statistiken så kan man se att det framförallt är två områden som ligger bakom den totala minskningen. Industrin var i början av 2000-talet den främsta utsläppskällan i Värmland, med drygt 700 000 ton växthusgaser, vilket till 2021 sjunkit till knappt 200 000 ton.

– Den stora minskningen i utsläpp härrör framför allt från industrins omställning av processer och energi, konstaterar Kristina Rebane.

Stora Enso i Skoghall gjorde under början av 2000-talet investeringar i renare teknik som bidrog till att sänka utsläppen markant. Foto: Pressfoto

Väldigt stora minskningar kan härledas till enskilda investeringar vid industrier, som exempelvis när Stora Enso i Skoghall under under det tidiga 2000-talet investerade i en ny sodapanna och en biobränslepanna som radikalt sänkte utsläppen. Det ledde till att Hammarö kommuns totala utsläpp mer än halverades mellan 2005 och 2010.

Enligt Kristina Rebane är en fortsatt grön utveckling inom industrin viktig om utsläppen ska kunna fortsätta att minska.

– Innovation och utveckling av hållbara värdekedjor är viktigt för både för energiomställningen och konkurrenskraften. Den gröna omställningen i det svenska näringslivet är en förutsättning för konkurrenskraft inom och utanför Sverige, säger hon.

Grönare uppvärmning

Det andra området där det har skett en märkbar minskning av växthusgaser är det som i statistiken heter egen uppvärmning av bostäder och lokaler. Den posten stod 1990 för lika mycket som industrin, med drygt 500 000 ton CO2, medan den i dag bara är en högst blygsam post med strax över 25 000 ton.

Här handlar det framförallt om att tidigare kolbaserade uppvärmningsformer har bytts ut mot mer effektiva eller koldioxidneutrala alternativ.

– Växthusgasutsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler har sjunkit drastiskt under perioden, vilket är positivt. Den största minskningen står bostäder för, medan kommersiella och offentliga lokaler samt jordbruks- och skogsbrukslokaler inte minskat utsläppen i samma utsträckning. Energikonvertering, energieffektivisering, fler värmepumpar och byggteknik för mycket energisnåla bostäder är några förklaringar till de minskade utsläppen, säger Kristina Rebane.

Trafiken fortsatt problem

Men om det finns områden där den tekniska utvecklingen och viljan att investera i mer klimatsmarta alternativ ger tydliga resultat så finns det också ett område där det inte händer särskilt mycket – transporterna.

Det är i dag den största enskilda utsläppskällan och även om de totala utsläppen har minskat – från knappt 640 000 ton 1990 till drygt 500 000 ton 2021 – så är minskningen blygsam i förhållande till den som skett inom exempelvis industrin. Transporterna är också den överlägset största utsläppskällan i samtliga kommuner utom Eda, Grums, Hammarö, Säffle och Hagfors.

Transporter, och inte minst personbilar, är den enskilt största utsläppsboven i dag. Foto: Erik Svensson

I Karlstad står transporterna till exempel för drygt 140 000 ton växthusgaser, medan jordbruket som placerar sig på en andraplats står för 36 000 ton.

– Transportsektorn står för 43 procent av de totala utsläppen. Merparten av utsläppen inom transportsektorn kommer från personbilar följt av tunga lastbilar, säger Kristina Rebane.

Att det ändå har skett en minskning av utsläppen från transporterna hänger naturligtvis ihop med att fordon har blivit energisnålare, att det kommit fler koldioxidneutrala drivmedel, att Sverige haft en reduktionsplikt och att det kommit in fler laddbara fordon på vägarna.

”Behövs krafttag”

Men det har alltså inte räckt till för att vi ska se några drastiska minskningar av utsläppen. Enligt Kristina Rebane behöver det ske ännu mer på det här området, och i ökad takt.

– Ja, det behövs krafttag om växthusgasutsläppen i Sverige från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030, jämfört med 2010. Ytterligare insatser måste genomföras och det i starkt accelererande takt, nationellt och regionalt i Värmland, säger hon.

Andelen fossildrivna fordon behöver enligt Kristina Rebane ersättas med andra drivmedel, samtidigt som det måste finnas incitament att välja effektiva och mindre energikrävande personbilar.

– Det är även viktigt att det totala transportarbetet minskar per person i Värmland. För en omställning av transportsystemet krävs en planering för ett transporteffektivare samhälle, där en förutsättning är nationella och regionala åtgärder som minskar efterfrågan på transporter, säger hon.