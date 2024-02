Ridhuset får inte användas: ”Det är kaotiskt här”

Ridhuset i Arvika fick plötsligt stänga för en dryg vecka sedan.

– Min kollega kom ut när jag undervisade och sa att vi omedelbart måste stänga och låsa ridhuset, säger Kicki Ljosdal, ridskolechef.

Nu saknar ridklubben ett fullstort ridhus och ytor att uppehålla sig på.

Det är taket på ridhuset som bedöms vara för tungt och det finns en överhängande risk att det plötsligt kan falla ner.

– Vi har haft problem med att det regnar in under 15–20 år. Vi har rapporterat till kommunen flera gånger. När det regnar väldigt mycket droppar det in och läktaren och annat trä ruttnar, säger Kicki Ljosdal.

Vid ett flertal gånger har ridhuset kontrollerats men inga åtgärder har satts in.

– Men i höstas, då var det en elev som satt på läktaren och sa ’här regnar det ju in’. Ja, svarade jag, det har det gjort i många år.

Kicki Ljosdal uppmuntrade eleven att skriva till kommunen och det gjorde hen.

– Då kom det en annan man och tittade och berättade att det här är ett jättetungt tak, ’det här måste vi titta på’. Men det blev fortfarande inte sagt att vi inte fick vara där.

Kicki Ljosdal, arkivbild. Foto: Susanne Walström

För några veckor sedan då det blev mycket snö på taket kom kommunen och skulle skrapa bort snön. Där efter satte kommunen in ett krismöte enbart för att diskutera taket på ridhuset, berättar Kicki Ljosdal.

Det var efter det mötet som ridskolan blev uppringd och ordern om att ridhuset inte fick användas längre nådde dem.

Den 8 februari träffades kommunen och representanter från ridskolan för att prata om framtiden och om åtgärder. Kommunen behövde också få en större klarhet i omfattningen av vad nedstängningen innebär och hur illa däran ridhuset egentligen är.

– De jobbar vidare nu för att ta reda på kostnader och så, säger Kicki Ljosdal.

Hon berättar också att kommunen redan har hjälpt dem att få till fler utrymmen där de som är på ridskolan och i stallen kan värma mat och sig själva.

– Det kan vara gott att sitta ute ibland, men i det här vädret vill alla vara inne. Det är lite kaotiskt här, vi har inga utrymmen.

Nedstängningen av ridhuset innebär att lektioner och annan verksamhet behöver bedrivas i det mindre ridhuset som finns. Men där är det svårt att ha samma nivå på undervisningen som i det ordinarie ridhuset.

– Vi får göra vårt yttersta för att hålla likvärdig kvalitet, säger Kicki Ljosdal.

Hon berättar också att hon har varit i kontakt med en firma som hyr ut tält som kan fungera som tillfälligt ridhus.

Men det kan bli dyrt.

– Bara tältet skulle gå på 1,8 miljoner. Sen kommer det underlag och sarg på det.

Kommunen kommer att plocka in extern expertis för att kunna bedöma läget för ridhuset. Inom två veckor hoppas de kunna komma med en bedömning, då ska ett nytt möte tillsammans med ridklubben hållas, har Eriqa Lindsten, kultur- och fritidschef i Arvika, berättat för Arvika Nyheter.

– Från både föreningens sida och från vår sida är det fullt fokus på vad vi kan göra för att det ska kunna bedrivas nån form av verksamhet nu, sa hon till AN under torsdagen.