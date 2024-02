Butik hyllas för kampen mot nazister: ”Hur Arvika stod upp för motståndsrörelsen”

Tjänstemännen har sagt sitt – de förordar en minnesplakett på fasaden utanför Sveders herrekipering.

Nu återstår de politiska besluten.

– Vi kommer att yrka bifall på motionen, säger Peter Söderström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det var i september 2023 som Lars-Olof Gävert från Arvikapartiet lämnade in en motion om en minnesplakett vid kvarteret Tigern 3 på Kyrkogatan. Sveders herrekipering fungerade under den tyska ockupationen under andra världskriget som en motståndscentral.

– Hedersmän som Helmer Sveder, Östen Nilsson och Arne Nilsson satt i butiken och planerade insatser i Norge tillsammans med norska motståndsmän. Motståndsmännen fick sova över i källaren och de kunde byta kläder i butiken, så att de kunde ta sig över gränsen i skogshuggarkläder, sade Lars-Olof Gävert i VF i januari.

Enligt tjänsteskrivelsen är butiken än i dag ett turistmål för norska medborgare som är bekanta med motståndsrörelsen under kriget. Fastighetsägaren har inget emot att det sätts upp en minnesplakett och det finns heller inget i kommunens kulturmiljöprogram som förhindrar en plakett.

Kommunstyrelsen kommer att säga ja på tisdag.

– Det är positivt för både besökare och Arvikabor att berätta vad som skett i huset. Vi har även pratat om det går att använda Sveders i utbildningssyfte för kommande generationer. Att visa hur Arvika stod upp för motståndsrörelsen under kriget, säger Peter Söderström.

Sista ordet när det gäller motioner har alltid kommunfullmäktige.