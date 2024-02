Deras omsättning på 368 miljoner kronor är högre än flera ö-nationers hela BNP – men knappt någon vet att de existerar.

I dag skriver Tobias Holmgren om Karlstadsbaserade skivbolaget Firefly Entertainment, som ständigt tycks hitta nya sätt att tjäna storkovan på andras bekostnad.

Om två veckor tävlar dansbandet Lasse Stefanz i Melodifestivalen med sitt bidrag ”En sång om sommaren”. Det kommer att gå skit. Olle Jönssons margarinlena röst må ha sin publik, men det är inte bland dem som röstar fram Smash into pieces och Lisa Ajax till final i Friends Arena.

Hur som helst lär två av låtens upphovsmän – värmlänningarna Anders Wigelius och Robert Norberg – ha tillräckligt med sedlar att torka tårarna med.

Svenska Dagbladets podcast Tech Brief avslöjade 18 januari att kamraternas gemensamma alterego på Spotify, artisten Granular, till dags dato har samlat ihop 2,25 miljarder streams på sina låtar.

Det är SINNESSJUKA mängder. Veronica Maggio, Hov1 och Fröken Snusk kommer inte ens i närheten. Faktum är att Granulars två mest spelade spår har fler streams än Aviciis ”Levels” och Robyns ”Dancing on my own” – tillsammans.

Vad orsakar då sådan lyssningshysteri? Är Wigelius och Norberg en gudabenådad låtskrivarduo som i sina bästa stunder kan jämföras med McCartney/Lennon? Plant/Page? Björn & Benny?

Den Karlstadsbaserade låtskrivaren Anders Wigelius har tidigare uppträtt med Drängarna i Melodifestivalen. I år tävlar hann och kollegan Robert Norberg som låtskrivare åt Lasse Stefanz. Foto: Erik Segerpalm

Om så är fallet, har de inte visat det än. Granulars diskografi består nämligen uteslutande av brus. Vitt brus. 600 bitar av det som sägs hjälpa med allt från att få bebisar att somna till studenter att fokusera bättre. Emellanåt görs indelningar i pink noise, brown noise, deep brown noise, osv (annars hade väl låtnamnen blivit för lika), men det rör sig nästan alltid om samma lågmälda och statiska frasande. Har man hört en av Granulars hittar, vet man i regel hur resten av katalogen låter.

Kul för dem att ha hittat något att profitera på, kanske ni tänker. Vill folk ha brus, så ge dem brus. Allt behöver ju trots allt inte vara ett problem.

Men är det ett problem?

Tja, om man tycker att artister ska få skälig lön för sitt arbete.

Spotifys utbetalningssystem är en historia i sig. Det finns en begränsad royaltysumma, genererad av annonsintäkter och premiumprenumerationer, som fördelas mellan artisterna beroende på hur många streams de får. Varje gång någon får mer av kakan, betyder det att andra måste få mindre.

Att knäcka systemet och fuska till sig mer kaka har varit väldigt enkelt. Spellistor med brus, valsång, havsvågor och vindsus, designade för att lyssnas på passivt utan att användaren gör aktiva val, får streamsen att flöda hos produktionsbolagen som Klarälven vid rotblöta. På så vis blir fördelningen av Spotifys belöningspeng orättvist viktad.

Robert Norberg har ett förflutet i Hagforsbandet Poets tillsammans med Jimmy Jansson. Länge spelade han också med dansbandet Blender. Foto: VF Arkiv

Rånas gör verkliga artister och musiker. Stora, halvstora och mindre akter, som alla har lagt ner enorm möda på sitt kreativa arbete och förtjänar bli avlönade som vilka knegare som helst. Victor Leksell och Lasse Stefanz, jovisst – men också Monte Nour, Havet, Dotter, Linda Bengtzing, Transfer, Rigmor Gustafsson, Hederos & Hellberg, I’m Kingfisher, Wolver och Erika Jonsson.

Hur försvarar Granular och framför allt duons arbetsgivare, Karlstadsbaserade skivbolaget Firefly Entertainment, att de ägnar sig åt det här? Det får vi inte veta. När SvD:s reporter ringer till Robert Norberg slänger han på luren. Anders Wigelius hänvisar till chefen på företaget innan han också hastigt avslutar samtalet.

Kvarstår gör Firefly Entertainment som inte yppar ett knyst. Men det anade man ju. Inte heller när Dagens Nyheter 2022 avslöjade att företaget låg bakom hundratals så kallade fejkartister på Spotify, ville någon i ledningen ställa upp på en intervju. Allt tidningen fick var en skriftlig kommentar från vd:n Peter Classon som duckade frågorna om företagets upplägg, där drygt 20 anonyma upphovspersoner låg bakom över 500 artistnamn på strömningstjänsten.

Firefly Entertainments kontor i centrala Karlstad. Foto: Värmlands Folkblad

Inför 2024 har Spotify infört strängare regler för att komma till bukt med tjänstens alla brusmakare. Exempelvis får spår som är kortare än två minuter inte längre vara med och dela på royaltypotten, och rena ljudspår så som white noise, naturljud, maskinljud och ljudeffekter ska framöver värderas betydligt lägre än musik.

I Värmland finns det sedlar att torka tårarna med, som sagt. 2022 hade Firefly en rörelsevinst på en kvarts miljard (!) och en omsättning på 368 miljoner kronor.

Oavsett om Spotifys drag påverkar bolagets framtida intäkter eller inte, har grabbarna nog råd att ta ett svagare år innan de kommer på nästa streamingkupp.

Tobiaskommissionen

Anmälan avseende: Musse Pigg blir skräckskurk

Saken: I USA är det 95 år som gäller för upphovsrätt, sedan går verket över till public domain. Sedan 1 januari 2024 har därför den ursprungliga versionen av Musse Pigg varit allmängods. Den omedelbara följden av detta var rejält förutsägbar, för givetvis valde någon att göra skräckfilm med figuren – precis det som också inträffade när rättigheterna till Nalle Puh gick samma väg för några år sedan. I ”Mickey Mouse´s trap” förföljer en mördare i Musse Pigg-mask en skara ungdomar i en arkadspelhall. Kommer någon att överleva? Det får vi se i mars, då filmen har premiär. Om man nu orkar. Att folk alltid måste hemfalla åt att göra usla budgetrysare när möjligheterna är så oändligt många gör mig deprimerad.

Beslut: Fälld

Anmälan avseende: ”Terminator”-Sarah återvänder

Linda Hamilton. Foto: Ahn Young-joon

Saken: För fem år sedan utsågs filmen ”Terminator: Dark Fate” till kalkonernas kalkon av en närmast enig kritikerkår. Detta trots att den hade Linda Hamilton i rollistan; Sarah Connor i ”Terminator” och ”Terminator 2”, och det närmaste Terminator-adel man kan komma efter Arnold. Efter floppen har Hamilton hållit sig borta från bioduken – fram till nu. I kommande SF-actionfilmen ”Osiris” gestaltar skådespelaren, nu 68, en soldat som tillsammans med sitt förband kämpar mot blodtörstiga utomjordingar. Jag tycker att det låter perfekt för henne och att det klingar av både Sarah Connor och Ripley från ”Alien”-filmerna. Därför vågar jag vara försiktigt positiv.

Beslut: På återremiss

Anmälan avseende: Moto Boy släpper nytt

Oskar Humlebo (Moto Boy). Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Saken: I april händer det: Oskar Humlebo ger ut ett nytt album. Han har hintat att det blir den sista plattan under artistnamnet ”Moto Boy”, men det borde väl kvitta för samtliga berörda. Så länge rösten och de tonårsromantiska texterna finns kvar är allt i sin ordning. Humlebo skriver själv att den kommande skivan, inspelad under covidåren, är det bästa han någonsin gjort. Vanligtvis ska man ta sådana utfästelser med en nypa salt; men när jag hör de två singlarna ”Drown out the noise” och ”Life is wasted on the living” börjar jag misstänka att han kan ha rätt. Att den sistnämnda låten dessutom KANSKE är namngiven efter en rad i en Douglas Adams-roman sweetens the deal.

Beslut: Friad

Tobias tycker om: Harry Hole

Författaren Jo Nesbø. Foto: Terje Bendiksby

Jag vet inte hur det kom sig. Kanske var det för att jag under julledigheten såg den makalöst spännande filmen ”Huvudjägarna”, som baseras på en av hans böcker? Hur som helst har mitt 2024 hittills präglats hårt av den norska författaren Jo Nesbø, och då i synnerhet romansviten om kommissarie Harry Hole. Projektet jag har åtagit mig är att läsa samtliga 13 böcker i serien. Något som inte är så svårt, eftersom de är otroligt spännande och nästan alltid genomgående välskrivna.

Okej, jag har ett (1) problem med dem. I den första romanen ”Fladdermusmannen” introduceras läsaren för Hole utan att få särskilt många ledtrådar om hur han ser ut. Sedan tidigare visste jag att ett av hans mest framträdande karaktärsdrag är alkoholismen. Med bara det att gå på föreställde jag mig en medelålders, sliten och ganska kort man i ljusbrun trenchcoat; en man som hade det goda livet bakom sig och nu kämpade med vikten, hjärtat, livet, allt.

Gradvis under läsningen gick det dock upp för mig att Hole inte alls var så. Visst, han har mycket att kämpa med, och jo, han är alkoholist – men han är också närmare två meter lång, smärt, och i 30-årsåldern. Kvinnorna faller som furor för denna kantiga norrman, som i filmen ”Snömannen” spelas av erkänt stiliga Michael Fassbender. Jag behövde alltså snabbt revidera min mentala bild av böckernas huvudperson, och det är någonting som inte låter sig göras i en handvändning. Som fortfarande inte låter sig göras i en handvändning. I nästan varje kapitel måste jag tvångstänka bort min första Hole vilket gör läsningen en smula ryckig.

Men om det är värt det! Allra bäst hittills är tredje boken ”Rödhake”. Tyvärr måste du ha läst de två tidigare och något sämre romanerna för att få full utdelning av den.