Han skildrar kvinnornas frigörelsekamp i Iran: ”Jag slås av deras mod, glöd och beslutsamhet”

Beslutsamheten och modet bakom den kvinnorevolution som nu pågår i Iran saknar motstycke i landets historia. Det menar den Teheranbaserade fotografen Hashem Shakeri, vars bilder nu visas på Värmlands museum.

– Deras kampvilja ger oss hopp om att något verkligen är på väg att förändras den här gången, säger han.

Influgen till Sverige på onsdagen sportar Hashem Shakeri, född 1988, sneakers i de tilltagande minusgraderna. Det långa håret är uppsatt i en elegant knut, bortsett från en blekt slinga som faller ner över hoodietröjan. Han litar inte till sin egen engelska varför en tolk tagits in. Den internationellt verksamme dokumentärfotografens generösa utläggningar medan vi vandrar mellan utställningens tre delar förlorar därmed alla sina nyanser, vilket dock till viss del vägs upp av informativa beskrivningar på svenska intill bilderna.

Släppte allt han höll på med

Hashem Shakeri berättar att han arbetade med en fotoserie i Afghanistan när det så kallade "Kvinna, liv, frihet"-upproret utbröt i hans hemland, i kölvattnet av mordet på den av moralpolisen frihetsberövade 22-åriga kvinnan Jina Mahsa Amini hösten 2022. Han bestämde sig snabbt för att återvända och med kameran som verktyg har han skildrat de landsomfattade protesterna, vars epicentrum varit stadsdelen Ekbatan i Teheran. Av säkerhetsskäl kan han inte låta sig fotograferas intill just den delen av utställningen. Hashem Shakeri berättar om journalister och fotografer som på lösa grunder fängslats av regimen. Även han själv har blivit stoppad och utfrågad, säger han.

– Det är en ständig balansgång man måste förhålla sig till. Jag vill visa på de stora problemen i det iranska samhället, men måste samtidigt försäkra mig om att kunna fortsätta jobba som fotograf. Men det är något jag själv valt och jag försöker göra mitt bästa för att folk ska få sina röster hörda.

En grupp protesterande kvinnor i stadsdelen Ekbatan i Teheran. (Hashem Shakeris bild är avfotograferad.) Foto: HP Skoglund

”Märks ett skifte”

De senaste decennierna har flera uppror blossat upp i landet, berättar han. Ändå upplever Hashem Shakeri att någonting är annorlunda den här gången. Han uttrycker en stolthet över de unga iranier som växt upp strax innan eller efter millennieskiftet, den så kallade generation Z, och framför allt de kvinnor som vågar stå upp mot regimen trots alla risker det medför.

– Det är kvinnorna som driver på och synliggör den här revolutionen, som demonstrerar för sin frihet. Jag slås av deras mod, glöd och beslutsamhet.

Under sitt arbete har Hashem Shakeri lärt känna några av rörelsens förgrundsgestalter. Han gestikulerar med ett litet leende när han berättar om de första mötena med kvinnor som kanske för första gången struntade i att bära slöja. Om hur tabun bröts när de ovant skakade hand med honom, en okänd man.

– Vi har haft stora revolutioner tidigare, utan att lyckas förändra politiken eller regimen. Men nu märks ett skifte i människors syn på samhället, förändringen sker gradvis, steg för steg.

En del i det längre dokumentärprojekt Hashem Shakeri arbetar med handlar om den förödande bostadskrisen i Iran, med halvfärdiga satellitstäder utanför Teheran. Foto: HP Skoglund

Det är just uthålligheten i motståndet Hashem Shakeri upplever är skillnaden mot tidigare.

– Z-generationen tänker utanför boxen. Deras kampvilja ger oss hopp om att något verkligen är på väg att förändras den här gången.

Klimatkrisen i Iran

Även om Hashem Shakeri är dokumentärfotograf så har han en tydlig artistisk approach i sitt arbete. Han använder sig uteslutande av en analogkamera och bilderna från motståndsrörelsen i Teheran utgör som sagt bara en del av utställningen, som heter "Strangers to Ourselves" och visas i Cyrillushuset. Under många år har Hashem Shakeri dokumenterat klimatförändringarnas effekter på Iran, som bland annat märks tydligt i de vidsträckta provinserna Sistan och Baluchestan i sydost. Det var när han skulle följa en bonde som inte längre kan bruka sin jord och därför börjat arbeta som taxichaufför som han fick syn på en pojke på en klippa intill ett stort vattendrag.

– Tanken var att bonden skulle få vara symbolen för projektet, men det blev i stället den här pojken. Jag hade bara en ruta kvar på negativet så det var en chansning, jag var rädd att det inte skulle bli något.

Hashem Shakeris utställning "Strangers to Ourselves" öppnar på fredagen och pågår till och med den 25 augusti.