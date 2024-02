UPPGIFTER: Succéspelaren klar för Färjestad till nästa säsong

Kontrakt över nästa säsong (14 spelare):

• Linus Johansson (27/28), Lucas Forsell (26/27), Joakim Nygård (do), Jonathan Andersson (25/26), Carl Dahlström (do), Joel Kellman (do), Magnus Nygren (do), David Tomasek (do), Axel Bergkvist (24/25), Max Lagacé (do), Michael Lindqvist (do), Marcus Westfält (do), Per Åslund (do) och Damian Clara (do).

Utgående kontrakt (11 spelare):

• Henrik Björklund, Victor Brattström, Jérémy Groleau, Mattias Göransson, Oscar Lawner, Patrik Lundh, Marcus Nilsson, Joel Nyström, Mikael Wikstrand, Liam Öhgren och Carl Lindbom.

Uppges klara (3 spelare):

• Alexander Ljungkrantz, Emil Alba och August Tornberg (förlängning).

Lämnar (1 spelare):

• Victor Ejdsell.