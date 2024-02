Jag vill härmed ge min man en offentlig ursäkt för det grova övertramp jag gjort – när jag köpt tjejtvål till oss båda. Hade jag då vetat vad jag vet nu hade jag förstås agerat helt annorlunda.

Under flera års tid har jag då och då köpt Barnängens duschtvål. Flaskorna har kommit i beige, rosa och ljusgrön med dofter av bland annat magnolia, aloe vera och kakao. Jag har varit lyckligt ovetande om att jag under hela den här tiden har hindrat min man från att dofta ISVAK och STYRKA – vattenmynta och cederträ. Jag har ofrivilligt bedrivit mansförtryck.

Det var först i veckan jag, till mitt förtret, upptäckte Barnängens manstvålar. Med svarta coola korkar, lite räfflade förpackningar och – så klart – riktiga testosterondofter. Här snackar vi förstås inte heller rosa flaskor utan isblått och eld-orange.

I ren förtvivlan hörde jag av mig till Barnängen (sorry not sorry) och frågade om de trodde att det här på något sätt kunde ha skadat min mans hud eller könsidentitet och fick det lugnande svaret att det givetvis inte finns någon fara i att använda de ”mer unisex-produkterna”. De lät också hälsa att de ”strävar efter neutrala roller” och att deras syfte är att produkterna ska ”passa oavsett könsbestämning” – vilket ju är lite lustigt eftersom det skriks ”MAN” i versaler både på förpackningen och på deras hemsida.

Om jag ska släppa raljansen lite här nu då förstår jag givetvis att det inte är Barnängen som ska hängas för idén om könsstämplade produkter. Det är långt ifrån det enda varumärket som sysslar med den här förbannade smörjan och skulden borde förstås läggas på oss konsumenter. För det måste väl ändå vara så att vi fortsätter falla för skiten, annars hade det förhoppningsvis inte fortsatt poppa upp sådana här dumheter titt som tätt så sent som 2024.