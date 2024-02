13 300 katter registrerade i Värmland – här är namnet som slagit sig in på topplistan

Under hösten har antalet registrerade katter i Värmlands län ökat med 25 procent.

Samtidigt har Zelda tagit sig in på topplistan över länets vanligaste kisse-namn.

Sedan den 1 januari i fjol ska alla katter, födda från 2008 och framåt, id-märkas och registreras hos Jordbruksverket. Den 31 december fanns knappt 423 000 katter i registret. Det är en ökning med 26 procent sedan Jordbruksverkets första avstämning i maj, enligt siffror som Newsworthy har tagit fram.

I Värmlands län fanns vid årsskiftet 13 300 katter registrerade. Antalet registrerade katter har ökat med 25 procent i Värmland jämfört med i maj.

13 300 katter motsvarar ungefär 47 katter per 1 000 invånare. Den kommun som har den största relativa kattbefolkningen i Värmland är Storfors, där det går 66 katter per 1 000 människor. Flest katter per invånare i hela riket finns i Torsås – 83 missar per 1 000 invånare.

Samtidigt är det lite tidigt att kröna den kisse-tätaste kommunen då en stor andel fortfarande saknas i registret. Exakt hur många katter som finns i Sverige vet man inte, men det finns en uppskattning på 1,4 miljoner. I så fall finns bara knappt var tredje katt hittills i registret.

Jordbruksverket har tidigare sagt att man hoppas ha ett relativt heltäckande register inom fyra, fem år. Skulle registret växa i samma takt som det har gjort under hösten borde det passera en miljon katter under 2027 och nå 1,4 miljoner under 2030.

Doris vanligast

Av de 13 300 katterna i Värmlands län heter 139 Doris, vilket är det vanligaste namnet, följt av Sigge, som 126 katter lystrar till. Nykomling på topp tiolistan är Zelda.

I riket som helhet är Sigge, som 3 805 registrerade katter heter, det vanligaste namnet. När det gäller raser, statistiken finns bara för riket i helhet, råder det inget tvivel om att huskatten (bondkatt/blandras/tamkatt) är den allra vanligaste.

Det finns nästan 327 000 registrerade, alltså är ungefär tre av fyra registrerade katter just huskatter. Huskattens andel av kattpopulationen har dessutom ökat ytterligare något sedan i maj. Rasen är 16 gånger vanligare än den näst vanligaste, ragdoll (knappt 20 700 katter). På tredje plats finns maine coon med drygt 11 300 katter.