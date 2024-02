Smash Into Pieces-Per från Ekshärad: ”Vi var inga barnfavoriter innan Mello”

Med 200 turnédagar per år är vardagen ett pussel för den värmländske småbarnspappan Per Bergquist, som nu gör ny succé i Melodifestivalen med sitt Smash Into Pieces.

– Tur det finns videosamtal. Annars hade det känts vansinnigt, att inte få se dem man har hemma.

Per Bergquist, 39, är hemma i Örebro igen efter lördagens urladdning i Malmö, där Smash Into Pieces tillsammans med Lisa Ajax blev de första att kvalificera sig till årets final i Melodifestivalen.

Hemma är samtidigt Ekshärad, där han är uppväxt.

– Vi är hemma så ofta vi kan på besök och nu i julas fick Stella åka skidor för första gången, i Ekesbacken. Hon har även sin gudfar där. Så ja, vi försöker vara där så ofta det går helt enkelt, trots mitt fantastiska schema i livet.

”Det är tufft”

Han säger detta med ett avmätt flin. Dottern Stella är fem år och att kombinera familjebildande med internationellt turnerande är, precis som det låter, en utmaning.

– Det är tufft. Det gäller att ha en väldigt förstående flickvän, och omgivning generellt. Sen är det ju så bra eftersom jag, när jag väl är hemma, kan jobba i den egna studion. Så då är det jag som går upp och fixar frukost och lämnar på dagis.

Sen jobbar Per Bergquist utan avbrott fram till hämtning, berättar han.

– Jag har slutat äta lunch, äter bara med henne. När jag jobbar är det totalt fokus, sen försöker jag lägga bort jobbet och vara i nuet de timmarna hon är vaken.

”Vi är inte fast i AC/DC-mallen utan tycker om att experimentera”, säger Per Bergquist om Smash Into Pieces. Foto: Peter Bäcker

Tagit barnen med storm

Femåringar som Stella har något oväntat kommit att bli en helt ny målgrupp för rockbandet Smash Into Pieces sedan debuten i Melodifestivalen förra året. Ja, vissa fans är till och med ännu yngre.

– Vi var ju inga barnfavoriter innan Mello utan då var det bara rockklubbar som gällde. Så de spelningar vi gjort för minderåriga det senaste året, det existerade inte för oss tidigare.

Bandets mystiske trummis The Apocalypse DJ, som kom med i Smash Into Pieces först 2015, har blivit barnens speciella favorit.

– I vår värld är ju ”Apoc” en mörk, farlig vålnad men i det här sammanhanget har han blivit vår maskot, som tycks ta barnen med storm. Vi har insett att vad han än gör så blir det väldigt komiskt och skevt just för att han är en sådan outsider.

Man tänker på Sommarskuggan?

– De är inte helt olika. De möttes faktiskt i somras då vi var nere under inspelningen av SVT:s ”Sommarlov”. Så det finns bilder med dem bredvid varandra.

Smash Into Pieces tillsammans med Lisa Ajax efter lördagens triumf i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

En egen fantasivärld

Smash Into Pieces bildades i Örebro redan 2008 och har släppt en rad album sedan dess. På senare år har de skapat en sorts virtuell, tv-spelsliknande fantasivärld som de kallar Arcadia, vilket även har påverkat själva soundet på musiken.

– Men det har väl egentligen alltid varit Smashs grej, tror jag. Att vi kastar in olika sounds varsomhelst ifrån. Vi är liksom inte fast i AC/DC-mallen utan tycker om att experimentera, säger Per Bergquist, och fortsätter:

– Just nu är vi väldigt inne på cinematiska ljudmiljöer, efter en period då musiken varit starkt präglad av gaminginfluenser och 80-talssound.

”Otypiskt för Mello”

Bergquist berättar att han bland annat inspirerats av Hans Zimmers soundtrack till science fiction-filmen ”Dune”.

– När vi skulle iväg på en USA-turné häromåret såg jag den filmen på flyget och fastnade för de coola ljudmiljöerna, hela atmosfären i hans musik. Så jag började grotta ner mig lite i det där. ”Dune”-universumet påminner även lite om den här futuristiska och dystopiska Arcadia-världen som vi har byggt upp.

Lite nörderi nu. Tonföljden i den korta synthslingan i ”Heroes are calling” tar en väldigt oväntad och spännande vändning, vad är det som händer där egentligen?

– Det är en durton i riffet som vi leker lite med. Vi låter inte hela ackordet landa i dur, utan det är bara den där tonen som får sticka ut. Det var något vi fick nörda ner oss i ganska rejält, för hade vi gått hela vägen och landat i ett durackord så hade det blivit svårt att gå tillbaka till versen igen, eftersom den går i moll.

Man hajar till på det.

– Det är nog lite otypiskt för Melodifestivalen som forum, där man inte gärna vill hoppa ur en tonart. Jag tror kanske inte att en annan Melloartist hade gjort ett liknande val, men sådana där skeva övergångar kan ofta dyka upp i våra låtar.

Medan programledaren Carina Berg knöt ihop lördagens sändning syntes Smash Into Pieces-figuren The Apocalypse DJ envetet stötta upp en redan vissen blomma i buketten. ”I vår värld är ju ”Apoc” en mörk, farlig vålnad men i det här sammanhanget har han blivit vår maskot, som tycks ta barnen med storm”, säger Per Bergquist. Foto: Johan Nilsson/TT

”Tafflig på piano”

Per Bergquist, som spelar gitarr i bandet, använder sig av ett så kallat midi-klaviatur när han producerar musiken i sin studio.

– Jag är sjukt tafflig på piano, men det är ett bra och snabbt verktyg när man hamrar fram idéer. Sen rättar man till allt i efterhand, finlirar sig fram för att få syntharna att låta som man vill.

Krockar med turné

Liksom förra året krockar en eventuell Eurovision-final med en redan inbokad utlandsturné för Smash Into Pieces. Något Per Bergquist tar med ro.

– Turnén står stadigt än så länge. Vi tar inte ut några problem i förväg utan skulle det bli så är det något vi får lösa då. Däremot är det ganska bråttom nu om man vill göra några ändringar inför finalen, så det ska vi kika på nu.

Finalen i Melodifestivalen äger rum den 9 mars.