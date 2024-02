Tomásek om virala rumpchocken i tv: ”Tränarna vill ju att vi ska offra kroppen”

Färjestad hade förlorat fem av de sex senaste hemmamatcherna.

Då tog David Tomásek saken i egna händer – och bjöd tv-tittarna på en klassisk rumpchock.

– Coacherna säger ju att vi ska offra kroppen. Och det funkade, skrattar tjecken efter 5–2-segern mot Linköping.

Sändande tv-bolag har i många år haft kameror inne i omklädningsrummen, de fjärrstyrs och visar ofta livebilder på spelarna.

Så var dock inte på torsdagen, sändningen från matchen började bara fem minuter innan match och då var ju spelarna sedan länge ombytta och klara.

Utan rumpchocken hade bandats betydligt tidigare men varken kameraman, bildproducent eller någon annan hade uppmärksammat vad som egentligen hände i vänster bildkant utan blev, enligt uppgifter till VF-sporten, uppmärksammade på vad man sänt ut först efter att det hänt.

Och i dagens medielandskamp var det sedan länge filmat och ute på sociala medier då och det tog inte många minuter efter slutsignal innan David Tomásek blivit uppmärksammad på det.

– Yes, jag hörde det. Jag har inte sett det, men grabbarna berättade för mig, säger 27-åringen och skakar på huvudet.

Med ett leende på läpparna, ska sägas.

– För det första: Hur kan de sända det? För det andra: Jag skämtade lite, tänkte att jag skulle göra något annorlunda för att vi behövde en seger här hemma. Men kameran var riktad mot mitten – men uppenbart filmar den ganska brett, skrattar han.

Flera gånger på bilderna syns hur han tittar mot kameran, ser ut att fundera och sen bara drar av sig shortsen och fortsätter byta om.

– Ibland behöver man göra något för att få grabbarna att skratta, ler tjecken.

Och det funkade ju!

– Det gjorde det! Men jag gör det inte igen nästa match. Jag hoppas vi kan vinna utan det. Det var en engångsgrej. Tränarna gillar ju att prata om att vi ska offra kroppen ute på isen – jag gjorde det i omklädningsrummet, skrattar han och lägger till:

– I put my ass out there!

Vägen ur svackan

Och även ute på isen bidrog Tomásek. En assist till Joakim Nygårds 4–1-mål blev det i poängväg för landslagscentern som nöjd av Färjestads imponerande och till sist klara 5–2-seger.

– Jag är glad att vi hittar sätt att vinna igen. Det finns mycket vi kan förbättra, det är i slutspelet vi ska vara på topp.

Det är hur man står upp i motgång som visar vilket lag man är?

– Precis. Det kanske är tidigt att säga exakt var vi är nu men vi hamnade i en lite tuffare period och sakta men säkert börjar vi hamna på rätt spår igen. Alla spelar desperat hockey just nu, det märks att slutspelet närmar sig. Behålla lugnet och den mentala aspekten tror jag är det viktigaste.

David Tomasek och Jérémy Groleau firar segern. Foto: Tommy Pedersen/TT

– Vi förlorade en massa jämna matcher. Jag skulle inte säga att det var panik, men jag tror ett gäng av killarna kände pressen från media och fansen. Men det är en del av branschen.

Gammal PP-formation

En annan positiv aspekt: FBK har börjat hitta rätt även i PP. Förstaformationen med Tomásek, Magnus Nygren, Joakim Nygård, Victor Ejdsell och Per Åslund satte det viktiga 3–1-målet.

– Vi började tillsammans i Malmö, då såg det bra ut. Och sen mot Leksand var det kanon, vi skapade massa chanser men då stod målvakten på huvudet. I dag hade vi två PP-chanser, den första va kanon med ett mål och även i det andra skapade vi. Vi har en bra känsla, jag tror det kommer bli bra för vi har så många alternativ. Bra skyttar på båda sidor, bra killar framför mål – det är bara att jobba vidare och jag tror även den andra formationen har potential.

Medelåldern på de fem i Tomáseks kvintett: 31,2 år.

Den 27-årige tjecken är ynglingen.

– Oj, ja det är jag ju! Victor är väl rätt så nära men det va en rolig grej faktiskt, skrattar tjecken som sin vana trogen försöker influera de äldre formationskompisarna.

– Jag har kommit med lite tips från de erfarenheter jag har från de ligor jag spelat i och i landslaget.