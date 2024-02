Lämnar Degerfors efter 14 år i klubben: ”Känns väldigt tufft”

Han har mer eller mindre vuxit upp på Stora Valla, men nu är sejouren i Degerfors över för Carl Ljungberg.

Kontraktet med talangen förlängs inte.

– Nu är det dags för nya utmaningar, säger mittfältaren.

Sedan femårsåldern har Carl Ljungberg spelat fotboll för Degerfors IF. Via ungdomslagen, P15-landslaget och akademien fick 19-åringen tävlingsdebutera i A-laget under förra årets sista match i allsvenskan när DIF tog emot Mjällby på hemmaplan.

Men det blir också den sista matchen i den rödvita tröjan, för den här gången.

Degerfors meddelar nu att man går skilda vägar med Ljungberg vars kontrakt löpt ut.

– Som stor Degerforssupporter med ett stort Degerforshjärta är det tufft att lämna, speciellt när vi ramlat ur Allsvenskan. Nu är det dags för nya utmaningar som väntar, men jag är extremt tacksam för 14 fina år i föreningen. Jag har så många att tacka, men ingen nämnd och ingen glömd. På återseende, säger Carl Ljungberg till klubbens sajt.