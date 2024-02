Färjestad knockade Linköping – tog andra raka segern: ”Han gjorde sin bästa match”

Färjestad fortsätter på det vinnande spåret.

Hemma mot Linköping imponerade Karlstadslaget och vann med hela 5–2.

Läs också

Färjestads topp 3

3) Magnus Nygren

Bästa matchen sedan återkomsten till Färjestad. Resolut i försvarsspelet och använde gång på gång sitt specialvapen: Skottet. Om det så var bara för att skapa kaos framför mål eller för att hitta ett blad för styrning.

2) Oscar Lawner

Har hittat ännu mer rätt när han flyttats till en fjärdekedja. Ska ha all kredd i förarbetet till 2–1-målet.

1) Marcus Westfält

Han är inte den mest lysande stjärnan i laget, men oj vilket ansvar centern tar i kedjan med Lucas Forsell och Oscar Lawner. Vinner lösa puckar, är stabil i egen zon och fördelar spelet på ett fint sätt.

Matchens...

... jubilarer: Fansens kelgris, Lucas Forsell, står nu på 100 SHL-matcher och firade det genom att sätta ledningspucken i första perioden. Passningen kom från Magnus Nygren som i sin tur fick göra sin 100:e SHL-assist.

... monsterbyte: Per Åslund hade två jättechanser att göra 2–0. Senare i samma byte tog han en 60 meter lång backcheck och räddade ett friläge. Hemmapubliken gav honom stora applåder för den uppoffringen.

...tröttaste: I en minut och 50 sekunder var boxplaykvartetten Carl Dahlström, Jonathan Andersson, Linus Johansson och Joakim Nygård fastnaglade i egen zon. Men de höll tätt och fick till sist ut pucken och kunde byta. Nygård och Johansson fick välförtjänt vila och stå över varsitt byte för att den mest akuta mjölksyran skulle försvinna.

Så var matchen

Lucas Forsell styrde in 1–0 efter drygt fem minuter, men bara sekunder dessförinnan hade Max Lagacé stått för en jätteräddning när Sebastian Strandberg försökte lirka in pucken via köksvägen.

I början av den andra perioden var Forsell nära på att bli tvåmålsskytt när han mer eller mindre fick öppet mål efter en retur, men Arvid Aronsson stod i vägen och täckte skottet.

I sekvensen senare var det Max Lagacés tur att kliva fram och rädda ett friläge från Arvid Costmar

Men när Ty Rattie avlossade bössan kunde FBK-målvakten inte stå emot. Efter drygt sex minuter in i mittperioden var det kvitterat.

Minuten senare hade Per Åslund en styrning i stolpen. Och efter att FBK klarat av ett boxplay var det Victor Ejdsells tur att pricka ramen.

Men Hagforsingen fick revansch och satte 2–1 från nära håll – vilket också Per Åslund gjorde när hemmalaget fick chansen i powerplay.

Joakim Nygård kontrade in 4–1 i början av tredje och med tio minuter kvar tog Oscar Lawner vara på ett LHC-slarv och prickade in 5–1.

Linköping fick in en sen reducering i powerplay, men det var av akademiskt intresse.

Matchfakta

Första perioden:

1–0 (4.56) Lucas Forsell (Magnus Nygren, Marcus Westfält)

Andra perioden:

1–1 (5.44) Ty Rattie.

2–1 (16.15) Victor Ejdsell (Joel Kellman, Oscar Lawner)

3–1 (18.18 ) Per Åslund, 5 mot 4, (Victor Ejdsell, Magnus Nygren)

Tredje perioden:

4–1 (2.36 ) Joakim Nygård (David Tomásek, Axel Bergkvist)

5–1 (10.17 ) Oscar Lawner.

5–2 (18.52) Patrick Russell, 5 mot 4, (Broc Little)

Skott: 34–22

Utvisningsminuter: 4–4

Publik: 6 967