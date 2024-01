Efter senaste försäljningen – här är Degerfors plan inför seriestarten: ”Det är prio ett”

Seid Korac blir den fjärde försvararen att försvinna.

Degerfors sportchef Patrik Werner berättar nu om vilken typ av ersättare man söker, övergångssumman och målvaktsfrågan.

– Mycket kan fortfarande hända, säger Werner.

Gustav Granath, Douglas Bergqvist, Joe Gyau och nu Seid Korac. Där har ni kvartetten som Degerfors blivit av med från den trupp som avslutade fjolåret.

På onsdagen valde Patrik Werner att acceptera budet från FK Vojvodina som köper loss Korac.

I landslagsbackens kontrakt fanns en utköpsklausul som den serbiska klubben matchade.

– Vi fick en helt okej övergångssumma men den är inte så stor som det spekuleras i på sociala medier, säger Patrik Werner som själv sett att det går rykte om att DIF ska ha fått cirka 5 miljoner för 22-åringen.

– Vi har haft på känn att det kan hända något kring Korac, så det var väl bra att det skedde nu i stället för i mars. Nu har vi tid att hitta en likvärdig ersättare.

Är det fortfarande en mittback som ska in eller behöver ni nu ha in två stycken?

– Just nu är det två. Men vi har även en budget att förhålla oss till. Sen får vi kvitto för varje vecka som går, vi kan se hur spelarna ser ut på träningar och i matcher. Men det är tre-fyra spelare till som ska in.

En av dem kan bli mittbacken Bernardo Morgado som senast kommer från spel i norska IL Hödd men som även tillhört Trollhättan i division 1 – med William Lundin som tränare.

25-åringen fanns med i träningsmatchen mot Sirius den gångna helgen och kommer fortsätta träna med laget, samt spela lördagens match mot Skövde AIK.

– Vi vill verkligen titta på honom ordentligt. Hittills har han sett väldigt bra ut, det är en lojal och noggrann mittback som gjort bra ifrån sig både på träningar och i matchen mot Sirius. Bernardo ser intressant ut, helt klart.

Vad är det för mittbackstyp som ni vill få in?

– Lite blandat. I förstahand vill vi ha in en försvarsspelare som kan få bort bollen från eget mål. Nu tappar vi Korac som är bra i luften och duellspelet, så en liknande spelartyp som honom till den centrala backlinjen hade jag gärna tagit in. Sen skadar det inte att få in lite fart till höger i trebackslinjen.

Med tanke på att ni tappat många försvarare som var ordinarie förra säsongen, kan det ta tid att sätta försvarsspelet?

– Alla sportchefer svarar nog ja på den frågan eftersom de vill skydda sig själva. Men för oss handlar det om att få snabb leverans. Vi har kommit en bra bit på vägen och spelarna har anammat det. Man såg glimtar mot Sirius där vi är svåra att komma igenom, samtidigt behöver vi få in fler spelare så vi kan träna tillsammans.

– Vi kan prata om att det tar tid med alla nya backar, men vi har inte tid utan får i stället jobba med de förutsättningar vi har och se till att vara redo när serien börjar.

Att det kan dyka upp ett nyförvärv de närmsta dagarna är inte särskilt troligt.

– Vi sitter i en sits där vi väljer om man ska skynda på eller vänta och se vad som kommer upp. Det finns ingen panik på något sätt, men vi har bara tre mittbackar i truppen och behöver få in fler. Det viktigaste är dock att pricka rätt.

Så är läget i Degerfors Nyförvärv: Wille Jakobsson (mv), IFK Norrköping, Mamadouba Diaby (b), Nordic United, Kevin Holmen (mf), Elfsborg, Teo Grönborg (mf), Täby FK, Adi Fisic (fw), Örebro SK. Förluster: Sondre Rossbach (mv), Stabaek, Jonas Olsson (mv), GIF Sundsvall, Seid Korac (b), FK Vojvodina, Gustav Granath (b), Klubb ej klar, Douglas Bergqvist (b), Klubb ej klar, Joe Gyau (wingback), Klubb ej klar, Diego Campos (mf), LD Alajuelense, Justin Salmon (mf), Klubb ej klar, Christos Gravius (mf), Athens Kallithea, Rasmus Örqvist (mf), Brommapojkarna.

Är det två backar och en mittfältare som ska in?

– Något i den stilen, ja. Det är framförallt bakåt vi fokuserar först och främst, sen har vi en lucka i mitten. Framåt är vi klara och på wingback-positionerna känns det tryggt och nöjt.

Förutom de spelare som lämnat med utgående kontrakt eller på utgående låneavtal har Degerfors efter degraderingen sålt målvakten Jonas Olsson, Seid Korac från backlinjen, mittfältaren Rasmus Örqvist och anfallaren Diego Campos.

Det blir inga fler spelarförsäljningar nu?

– Man ska aldrig säga aldrig, vi trodde att det var lugnt innan vi sålde Seid Korac också, så det kan hända saker när som helst. Ambitionen är inte att aktivt sälja spelare, vi hoppas få behålla så mycket det går och än så länge har vi inga bud på några ytterligare spelare.

– Men vi är alltid beredda på att något kan hända.

Målvaktssidan klar

Karlslundsmålvakten Rasmus Forsell har tidigare provtränat med brukslaget men är inte aktuell för spel i Superettan 2024.

I stället är tanken att junioren Filip Järlesand ska inleda tävlingssäsongen tillsammans med nyförvärvet Wille Jakobsson.

– Vi tror definitivt att Filip är redo. Även fast det är två oprövade målvakter på den här nivån så ser det bra ut. Vi letar inte efter någon målvakt i nuläget, det finns andra positioner vi prioriterar.