Gymnasieantagningen i länet är öppen i ytterligare nån vecka och 15- och 16-åringarna i länet försöker landa i ett beslut. Vad sjutton ska man bli när man blir stor? Räcker betygen till det? Tänk om man ångrar sig?

Det är nu lite för många tonåringar kommer att ta det ”säkra” beslutet, som de ser det. Ett treårigt teoretiskt program med ungefär samma ämnen som de tragglat på högstadiet. Det slutliga beslutet om vad man ska jobba med skjuts på framtiden. Alla dörrar lämnas öppna.

Men det ”säkraste” beslutet är faktiskt ett annat.

Är det ett fast jobb och en bra inkomst tonåringarna vill ha, en chans att flytta hemifrån efter gymnasiet utan att först bygga upp ett många hundratusen kronor tungt studielån – då borde de välja ett yrkesprogram.

Till och med om du sätter en ögonbindel för ögonen och kastar pil mot en vägg där alla tillgängliga yrkesutbildningar listas, kommer du nästan garanterat träffa ett yrke det råder kraftig personalbrist kommande år och där villkor och löneläge numer bättre speglar efterfrågan.

Arbetsgivare i hela landet skriker efter yrkesutbildad personal inom nästan varje område. Jobb man oftast kan få med gymnasiekompetens. Svetsare, mekaniker, fordonsmekaniker, operatörer, elektriker, chaufförer, snickare, bussförare, lagerarbetare, vvs-tekniker … The sky is the limit!

Det enskilt vanligaste yrket på arbetsmarknaden kräver också ”bara” gymnasieutbildning: undersköterska inom hemtjänst och äldreboende.

Frågan är väl om ledarsidan har hjärta att rekommendera det som karriärval för dagens tonåringar innan kommunerna som desperat behöver deras insatser fattar att de inte kan fortsätta ”locka” tonårstjejer till yrket med löften om timanställningar, ständiga besparingar, delade turer, mycket helgarbete, stress, ofrivilliga deltider och relativt kass lön som kompensation för allt detta.

Och kanske är detta en stor del av problemet. Ett yrkesförberedande program har, trots alla uppenbara fördelar, lägre status. Inte minst bland föräldrar som starkt påverkar sina tonårsbarns gymnasieval. Dåliga villkor inom en bransch påverkar synen på alla andra.

En undersökning Svenskt Näringsliv gjorde för några år sedan visade att bara en av tio föräldrar tycker att deras barn borde välja ett yrkesprogram. Hälften föredrog att de väljer ett högskoleförberedande program.

Beror tveksamheten kring att rekommendera yrkesprogrammen på att de upplevs leda till lågstatusjobb? På att många av dem fortfarande är fysiskt utslitande? Eller kanske för att man som förälder tror att de ger tonåringarna färre valmöjligheter i framtiden?

Då finns anledning att påminna om att alla elever på yrkesprogrammen har möjlighet att läsa in högskolebehörighet inom ramen för sitt program. Inga dörrar stängs för eventuella framtida omskolningar för den som vågar välja exempelvis ett el- och energiprogram, ett industritekniskt program eller bygg- och anläggning.

Mycket ligger dock på de enskilda branscherna att agera. Som att bättre marknadsföra sig till ungdomar och vara lyhörda inför bland annat oron över låga löner och en fysisk tuff arbetsmiljö. En femtonåring kanske inte alltid tänker så långt som till förslitningsskador vid 40, men deras föräldrar gör det garanterat.

Och det skulle förstås inte skada om delar av det privata näringslivet funderar några varv extra på varför de fortfarande har så svårt att rekrytera kvinnor.

Men vad vi ska göra med kommunerna som inte vill eller känner att de kan ta tag i de usla förutsättningarna för sin personal inom hemtjänst och äldreomsorg? Förutsättningar som gör det svårt att fylla både utbildningsplatser och tjänster. Jag vet verkligen inte.