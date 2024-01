REGIONKRISEN: Friskvårdstimme kan ryka – personal kritisk: ”Hur mycket besparing blir det egentligen?”

Under tisdagen presenterades ett nytt sparförslag i en av regionens verksamheter. Den här gången är det tänkt att vårdadministratörerna ska bli av med sin friskvårdstimme – vilket minst sagt väckt ljumma reaktioner.

– Friskvårdstimmen är guld värd för många av oss, säger Sandra Asp.

Förslaget presenterades på ett digitalt stormöte under tisdagen. Där beskrev arbetsgivaren för vårdadministratörerna att en anledning till den föreslagna indragningen ska vara att regionen för närvarande har 17 000 oskrivna diktat och att en indragen friskvårdstimme motsvarar runt 1,6 heltidstjänster per år.

– Man tänker att genom att dra in friskvården kan vi skriva fler diktat. Och vi håller inte riktigt med om det, säger Sandra Asp som är vårdadministratör på kirurgkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad.

I själva verket, menar hon, gör friskvårdstimmen att de kan jobba mer effektivt.

– Man känner sig mer klar i huvudet. Så vi funderar på hur mycket det här egentligen kommer att generera i slutändan. Hur mycket besparing blir det egentligen?

Själv har Sandra Asp tidigare varit sjukskriven för utmattning och ser till att utnyttja sin friskvårdstimme med träning och promenader för att förebygga att något liknande ska hända igen.

– Vi har ett stillasittande arbete och dessutom relativt hög sjukfrånvaro. Så den här friskvårdstimmen är guld värd för många av oss eftersom det kan förebygga skador.

Hon är långt i från den enda som ifrågasatte förslaget under tisdagens möte. Sandra Asp berättar att det vällde in kommentarer i kommentarsfältet under det digitala mötet med många följdfrågor och en allmänt upprörd stämning.

Beatrice Johansson, också hon vårdadministratör på kirurgkliniken, menar att 1,6 tjänster som arbetsgivaren räknar med att friskvårdstimmen motsvarar inte kommer räcka långt.

– Hade det varit så lätt hade den övertid som vi har och inköp av bemanningsföretag redan löst problemet, säger hon.

Del i ett paket

Annika Lindgren är områdeschef för vårdadministration sjukhusvård Arvika och Karlstad. Hon förklarar att förslaget – som är att pausa friskvårdstimmen under 2024 – är en del i ett paket med många åtgärder där man ser över arbetsuppgifterna överlag.

– Vi har haft en del övertid och dessutom tagit in ett externt bemanningsföretag för att få ner andelen väntande diktat. Därför tänker vi att man ska pausa friskvårdstimmen under 2024 för att få ner övertiden och i stället fokusera på viktiga arbetsuppgifter. Friskvårdstimme är en förmån man kan ha om arbetet så tillåter, och just nu gör det inte det, säger hon.

Annika Lindgren framhåller också att vårdadministrationen slagits ihop med regionservice där bland annat lokalvård, kost och logistik ingår. I den gruppen är det bara vårdadministratörerna som har friskvårdstimme.

– Så det har stuckit ut lite. Det är tänkt att det ska bli lika för alla.

Ett argument som hörs är ju att man blir mer effektiv om man får ta sin friskvårdstimme?

– Det är klart att visst skulle man önska att hela Region Värmland skulle få en friskvårdstimme, men just nu tillåter inte arbetet det. Det är ingen rättighet man har, men en möjlighet som arbetsgivaren kan erbjuda om arbetet tillåter. Och det är ju jättefint om man har möjlighet att få ha det.

Vilka reaktioner förväntade du dig på förslaget?

– När man haft en förmån som man kanske inte kan använda under ett år så visst förstår jag att det känns tråkigt. Samtidigt är det svårt att försvara att man tar ut friskvårdstimme när man betalar ut övertid i andra änden.