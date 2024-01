Mer is väntas på vägarna – SMHI varnar: ”Var försiktig och stressa inte”

Under morgondagen kommer snöblandat regn falla på kalla, redan istäckta vägar.

SMHI varnar för plötslig ishalka. – Man ska vara medveten om att det kan bli riktigt halt, säger Sofia Söderberg, meteorolog.

De närmsta dagarna blir ombytliga när det kommer till vädret.

– Just nu är det mycket moln över länet. De ligger kvar under kvällen och vidare in under tisdagen. Särskilt i de södra delarna kan det vara dis, dimma och lätt regn, säger meteorologen Sofia Söderberg.

Från tisdag morgon kommer molnen också med nederbörd, i form av både snö och regn.

Risken finns att det blir halt på vägarna.

– Vi har utfärdat en gul varning för ishalka för de södra och de mellersta delarna i länet. Den ligger från klockan åtta på morgonen till klockan nio på kvällen. Temperaturen kan variera, och när och hur det underkylda kommer är svårt att bedöma. Det är väldigt lurigt och man ska vara medveten om att det kan bli riktigt halt på vägarna.

Det är inte bara på bilvägarna det blir halt på. Det gäller att vara uppmärksam även på gång- och cykelvägar.

Den som ska ut rekommenderas att planera sin resa och att vara ute i god tid. Även om man väljer att resa kollektivt, för väglaget påverkar såklart även bussar.

– Det är bra att ta det långsamt, räkna med att det kan ta längre tid att komma fram. Var försiktig och stressa inte.

Under tisdagskvällen sjunker temperaturen och regnet rör sig bortåt. Det blir varierande molnighet och blåst innan nästa nederbördsområde rör sig in på onsdagskvällen.

– Vädret svänger lite. Det här nederbördsområdet följs av vind och kall luft. På fredag kommer ett nytt in som i sin tur ser ut att följas av lite värme, säger Sofia Söderberg.