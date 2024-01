Det var närmast en högtidlig stund när jag som barn ville skippa skolan för en dag.

När föräldrarna försvann till sitt och man var ensam hemma fanns helt plötsligt en oändlig frihet man inte visste vad man skulle göra med. Att spela Xbox vid den här tiden kändes lite kriminellt. Får man verkligen ha SÅ kul när man är hemma sjuk? Det behövdes en mer passiv aktivitet. Och när sexans morgon-tv med According to Jim, Scrubs och Knight rider rullat färdigt och man var tvungen att göra valet mellan tv-shop eller Dr Phil fick man ta till en drastisk metod. DVD-samlingen hemma i vardagsrummet. Här fanns det mycket tråkig skit. Så som i himmelen eller Engelske patienten. Men en dag gjorde jag grovjobbet och bläddrade till fingrarna blödde. Och vad jag hittade var väl värt mödan. Killinggänget. I form av Nilecity. Jag tog med filmen till mitt pojkrum, tog svängen förbi skafferiet på jakt efter socker. Men det fanns bara husmanknäcke eller bran flakes, den här gången hade jag tur och lyckades hitta en halväten Pigall ända längst in bakom lagerbladen. Chokladen hade vitnat men det spelade ingen roll.

Det var här min livslånga kärlek för dem började. Som barn förstod man så klart inte allt det roliga, men det räckte med en Sudden som kladdade med en kiwi i blomjord som skulle föreställa Novemberkåsan, eller en Farbror Barbro som klipper tånaglar och topsar öronen i sändning, för att älska det.

Men vissa lager blev för svåra. Som brandmännen. En middag satt familjen samlad. Jag frågade mina föräldrar varför brandmännen alltid gick i bar överkropp. De båda tittade på varandra, en smula panikslagna, innan någon av dem harklade sig och sa ”Det är väldigt varmt inne på brandstationen.” Sen såg jag om Nilecity i tonåren och förstod att det var homoerotik.

Det är mångas 90-talisters historia med Killinggänget. Som barn tycker man det är kul och sen när man växer upp förstår man helheten. Det är ofta en trestegsraket. Ta karaktären Magnus i Torsk på Tallinn. Han slår an barnets sträng i att det är kul att en vuxen man har Pocahontas-sängkläder, han slår an den pubertalas sträng när han nerpissad kallar en bartender för Mr Kuuk, och han slår an den vuxnas sträng när han sitter och yrar om hur en estnisk kvinna borde vara tacksam över att han ska ge henne Sverige. Det är en sorglig men fruktansvärt rolig karaktär. Som många andra konstaterat var Killinggänget oerhört tidiga på incel-bollen.

SVT:s dokumentär om Killinggänget som kom i januari berättar inte jättemycket mer än Linus Kuhlins finfina bok om gänget men är definitivt sevärd, men jag vill också föra till protokollet att jag är väldigt svag för tv-formatet ”gubbar som minns”.

Här får man reda på uppgång och idétorkan, samarbetssvårigheterna, den psykiska ohälsa de drabbades av, hur Schyffert desperat försökte samla gänget på en kursgård i Öland i hopp om att skapa nästa mästerverk som renderade i ingenting.

De har inte gjort någonting ihop sen Drömmen om Herr-ön 2009. I dokumentärens slutskede ställer Johan Rheborg frågan om de skulle tänka sig att jobba ihop igen om de fick frågan om att göra en svensk komedi. Sedan följer en lång tystnad innan samtliga bryter ut i skratt. Tydligt att de aldrig mer kommer göra något igen. Oavsett hur det blir vet jag i alla fall att jag alltid kommer älska dem. Hämningslöst och passionerat. Otvunget och chosefritt.