Andlöst vackert men också umbärligt album med Monica Zetterlund

”Monica Zetterlunds sång är andlöst vacker, oavsett språk, men de svenska texterna tappar ändå i kvalité i de engelska tolkningarna. Mest lidande blir Hasse & Tages ’Att angöra en brygga’”, skriver Björn Stefanson, som har lyssnat på det nya albumet ”Here’s to Life”.

Here’s to Life Monica Zetterlund Sony

Bättre sent än aldrig verkar ha varit rådande arbetsprincip för Monica Zetterlunds ”nya” skiva. Nio sånger som tidigare hörts på tre olika album, då med svenska texter – "Monica Z" (1989), "Varsamt" (1991) och "Topaz" (1993) – sjöngs alltså även in med engelska texter, blev liggande i skivstudion i nästan 30 år och utgör nu albumet "Here’s to Life".

Tanken lär ha varit att materialet skulle locka den internationella publik som Monica Z hade nått efter att ha samarbetat med flera av jazzens största namn.

Varför sångerna sedan glömdes bort är oklart, men jag kan tänka mig att någon ändå känt att de var onödiga och överflödiga åtminstone för hemmamarknaden; för den publiken fanns de ju redan i fulländat skick.

En av sångerna var ”Under vinrankan”, skriven av producenten Peter R. Ericson, som ledde till att albumet "Varsamt" blev Monicas största kommersiella framgång någonsin.

På nya albumet heter den ”The Magic Garden” och jag kommer ihåg när hon runt 1992 sjöng originalversionen i Sundstaaulan i Karlstad, som var fylld till bristningsgränsen, och där de allra flesta antagligen var på plats för just ”vinrankan”.

Jag minns fortfarande hur Monica Z på konserten introducerade den enligt principen ”låt oss få den överstökad” – det kändes som om hon själv inte var överdrivet förtjust i den.

Originalinspelningarna håller toppkvalité, och de musikaliska arrangemangen är ju av så hög klass att man behållit dem, med mindre justeringar, till de engelska versionerna.

Monica Zetterlunds sång är andlöst vacker, oavsett språk, men de svenska texterna tappar ändå i kvalité i de engelska tolkningarna. Mest lidande blir Hasse & Tages ”Att angöra en brygga” ("A Wonderful Time") där textoriginalets fyndiga lekfullhet aldrig infinner sig.

Men för den som inte var med för 30 år sedan kan ”Here´s to Life” bli en inkörsport till Monica Zetterlunds musikantskap, dessutom med briljant ensemblespel och mängder av fina solon från namn som Toots Thielemans, munspel, Jan Allan, trumpet, och Bernt Rosengren, tenorsax, som extra bonus.

Och även om jag skulle önsketänka att den engelskspråkiga skivan säljer i hundratusentals ex känns det ändå som att Monica Z avnjuts bäst i texter på svenska. Vill du kolla in hennes bredd ytterligare är förstås livealbumet från Berns 1964, där hon sjunger texter av Tage Danielsson och Beppe Wolgers en ren och skär njutning, räddat åt eftervärlden så sent som 2016.