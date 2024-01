”Det måste finnas en personalliggare på alla byggarbetsplatser. Du som är byggherre ska anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas.” Detta enligt Skatteverket.

Sen måste man ha koll vilka som kommer in eller är på arbetsplatsen. Då finns det en teknisk uppfinning som en karusellsnurr, där en i taget kommer in efter identifiering. Gamla stadshuset har varit byggarbetsplats i ett antal år. Vissa staket finns men till begränsad nytta. Byggporten till Pihlgrensgatan har under nästan alla år stått öppen och snurren för att personalen ska komma in har aldrig kunnat användas som syns på bilden. Och sen har det ju funnits byggarbetare på nästan alla dygnets timmar, kanske inte nattetid och visst inte alla söndagar… Man undrar finns det någon som haft tillsyn? Eller kanske man behöver inte följa reglerna i Karlstad?

Grannen