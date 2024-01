Erika, 41, lägger hela sin fritid på att andra ska må bra: ”Svårt att bara se på”

Hon satsade mot eliten – men tvingades lägga av redan som 18-åring.

I stället ägnar Erika Brindbergs Karlstam nästan all sin vakna tid åt att få andra att idrotta i Sysslebäck. I skidspåren, i motionslopp – på innebandyplanen.

– Idrotten är en livsstil för mig, säger 41-åringen som är den första finalisten i ”Värmländska idrottshjärtan”.

För en dryg månad sedan lanserades det nya pris som VF tillsammans med Ica Maxi Bergvik står bakom: Värmländska idrottshjärtan.

Vi bad er läsare att nominera era lokala idrottshjältar, de där eldsjälarna som får just er förening att gå runt – men som sällan får de stora rubrikerna.

I potten finns 25 000 kronor till en av de tio finalisternas förening, och nomineringarna har strömmat in.

En, den kom från de allra nordligaste delarna i Värmland – motiveringen har ni här intill.

Nomineringen ”Jag nominerar Erika Brindbergs Karlstam, Finnskoga IF, ill ” Värmländska idrottshjärtan” för det arbete som hon lägger ned för idrotten i klubben. Erika arbetar i arrangemanget inför Sverigepremiären i skidskytte... Under året håller hon i träningen sommar som vinter för skidskyttarna. Under tävlingssäsongen kör hon sina två söner runtom till tävlingar i Mellansverige. Grabbarna heter Marcus och David. David skördar stora framgångar denna vinter. I detta lägger Erika ned mycket tid och arbete. Under sommarhalvåret spelar och tränar grabbarna fotboll i Torsby respektive Rinn. Till träningen och matcherna kör Erika . En resa 17 mil. Varje gång. Erika har också medverkat och startat upp en innebandyklubb i Sysslebäck... Vidare har det startats upp något som heter ”Klarälvsserien ” där Erika representerar Finnskoga med två andra föreningar”.

För idrottas det i Sysslebäck, då är det sannolikt att Erika Brindbergs Karlstam på något sätt har en del i det som sker. När VF är på plats är det start för ”Skidkul” på Cuba Skidstadion, platsen där Finnskoga IF har sitt hem.

Samtidigt som Erika vandrar iväg på en liten upptrampad stig mot måltavlorna för att fotograferas berättar tränarkollegan Gunnar Söderberg.

– Erika är en sån där som aldrig kan säga nej. Det är hennes största ”problem”. Hon är en fixare. Om någon säger ”men kan ni inte fixa lite innebandy, ungarna vill testa” så svarar hon ”ja, det kan vi väl”. När det händer något – då är hon med, säger Gunnar Söderberg som själv varit ledare i elva år.

– Ibland behöver man säga nej också. Men det vet Erika inte hur man gör. På en liten bygd blir det lätt att känna att ”gör jag det inte, då gör ingen det”. Och ingen av oss skulle vara här om det inte var roligt.

För Erika Brindbergs Karlstam började idrottsresan i Dalarna och Vansbro. Som ung var hon idrottstjejen som inte nöjde sig med en sport utan höll på med allt som var möjligt hemma Vansbro: Konståkning, längdåkning, orientering, fotboll.

Men längdåkning, det var hennes grej.

Och det var den sporten som tog henne till Värmland.

– Jag började på skidgymnasiet där jag träffade min blivande man, Eric.

Det blev starten på en ny resa, för den som längdåkare tog slut betydligt tidigare än Erika Brindbergs Karlstam tänkt sig. Redan under det andra, av fyra, året på Stjerneskolan tvingade skador och sjukdom henne att avsluta den egna elitsatsningen.

– Jag kraschade och gjorde illa axeln upprepade gånger. Jag var 18 år när jag slutade.

Även om axeln inte höll för någon elitsatsning kan Erika Brindbergs Karlstam åka som motionär – och tränare. Foto: Peter Bäcker

Slutade som aktiv, inte slutade inom idrotten.

– Från skolan kom idén att jag skulle börja i SK Bore som ledare. I början var det nästan som ett tidsfördriv, att jag skulle ha något att göra när jag inte längre kunde åka själv. Men jag fick min grupp och tyckte direkt det var väldigt roligt.

Vad var det du fastnade för?

– Glädjen! Den glädje man får av idrottande barn. Den är jättestor. Man kan vara hur trött som helst när man är på jobbet, det tar emot att åka vidare till träningen – men när man väl kommer dit, möter de där glada barnen som ser fram emot träningen... När jag går därifrån, då är jag full av energi. Det är så roligt.

Idrott hela dagarna

Erika Brindbergs Karlstam satte ner sina fötter i ledarspåret – och har sedan dess aldrig lämnat det.

Efter gymnasiet flyttade hon hem till Dalarna en vända och gick tränarprogrammet. Färdigutbildad återvände hon till Torsby, då för att vara lärare på det skidgymnasium hon själv några år tidigare gick på.

– Där stannade jag i tio år innan jag började som idrottslärare här på Kvistbergsskolan i Sysslebäck där vi har årskurserna 1-9.

Idrottslärare på dagtid, det hade varit lätt att förstå om det räckt som daglig idrottsdos?

– Haha... Ja. Men jag började i Finnskoga IF under tiden jag jobbade på gymnasiet. Och sen har jag blivit kvar. Och sen är jag ju en driven person, jag vill att barn ska röra på sig. Och då är det svårt att bara se på när barn vill göra saker.

Helt ny erfarenhet

Ja, för nyligen skrevs regional innebandyhistoria det Värmland för första gången fick en innebandyförening norr om Torsby/Ekshärad då Finnskoga IF plötsligt startade en innebandysektion.

Bakom uppstarten: Jodå, ni gissade rätt.

– Allt började med att min äldsta son Marcus tycker det är jättekul att spela innebandy. Först träffades vi bara för att spela. Och via kontakt med innebandyförbundet och Sisu så tyckte de att vi skulle försöka få det mer organiserat – och sen har det bara rullat på, säger 41-åringen och fortsätter:

– Innebandy har jag inga större kunskaper. Vi började med lek, och sen har mina tränarkollegor – som är före detta innebandyspelare – tagit över mer och mer. Och nu har vi ett lag på grön nivå och har haft två poolspel här hemma.

Innebandygänget som placerat Finnskoga IF även på innebandykartan. Foto: Privat

20-30 barn finns nu i den minsta gruppen som spelar matcher, 10-15 stycken lite äldre barn fortsätter att bara träna i GA-hallen i Sysslebäck i Finnskoga IF:s innebandysektion.

Brorssons betydelse

Den är nu betydligt större än skidskyttesektionen som dock fortfarande får ses som hjärtat i klubben där fem aktiva ungdomar tränar på plats i Sysslebäck.

Dessutom finns Fabian Hermansson, bosatt i Östersund, som tävlar i Sverigecupen plus en viss Mona Brorsson.

– Vår Mona! Hon bor inte här, och hon är inte här. Men hon betyder jättemycket för våra aktiva. De har alltid sett upp till henne. Och som den glada och spralliga tjej som Mona är tar hon sig alltid tid att prata med dem när de är på samma ställe. Hon är en perfekt förebild.

Utmaningen framåt för er som skidskytteklubb?

– Att försöka få fler att åka skidor. I kväll har vi första kvällen på ”Skidkul” där de allra yngsta får prova på att åka skidor.

För förutsättningarna i Sysslebäck att satsa på både längdåkning och skidskytte är optimala.

Erika Brindbergs Karlstam välkomnar nya barn till ”Skidkul”. Foto: Peter Bäcker

På skidstadion nere i samhället, där skjutvallen finns, har man vanligtvis en perfekt pistad 2,5 kilometersslinga i kuperad terräng – men just under vårt besök har töväder under dagen gjort att vaktmästaren inte vågade sig ut med pistmaskinen.

– Ett jättefint elljusspår för tävlingsåkare. Men är det för kallt eller för varmt här åker vi upp på Långberget. Passerar man jul brukar det vara varmare där plus att snön ligger kvar där längre.

Hur många timmar i veckan lägger du på ideellt ledarskap?

– Oj, jag vill inte räkna.

Träningar i skidskytte två dagar minst två dagar i veckan, innebandy en. Dessutom sitter Erika Brindbergs Karlstam på posten som sekreterare i Finnskoga IF:s styrelse med allt pappersarbete den tjänsten innebär.

Och helgerna, de är i princip alltid uppbokade av idrottsligt engagemang, om inte som arrangör så i rollen som idrottsmamma för Marcus, 13, och David, 10.

Erika Brindbergs Karlstam tillsammans med sönerna Marcus och David. Foto: Peter Bäcker

Helgen som gick åkte de på skidskyttetävling till Holmenkollen.

– Det blir mycket resor. Vintern är vi inte hemma så ofta. David tävlar både i längdskidor och skidskytte, Marcus i skidskytte. Och på somrarna spelar båda två fotboll, men där finns ingen verksamhet här. Så då får vi skjutsa dem till Torsby.

Dit är det 8,5 mil. Enkel resa.

– Plus matcher. Det är jättesynd att Nordvärmland inte har någon ungdomsverksamhet. Okej att de kanske inte skulle få ihop till ett lag. Men de skulle kunna träna.

”Hinner jag med?”

Vi pratar om glesbygdens utmaningar i idrotten, om hur det kan bli en ekonomisk fråga bara att skjutsa barnen till träning. Om hur starka ideella krafter är helt avgörande för att föreningarna ska fungera och plötsligt kryper det fram att det inte tar stopp vid idrottsmamma, skidskyttetränare, innebandyledare och idrottslärare för Erika Brindbergs Karlstam.

Tillsammans med ett par kompisar driver hon Klarälvdalsserien som IFK Likenäs, Branäs Alpina och Finnskoga IF samarrangerar.

– På sommaren kör vi ”gå, lunka, löp”, tre före midsommar och tre när skolan börjat. Och på vinter har vi fyra träffar där vi åker längdskidor. En serietävling som är öppen för alla. Vi har hållit på i två år och det är stadigt runt 80 startande.

Hur ofta får du frågan ”hur hinner du med allt”?

– Ganska ofta, ler hon.

Vad svarar du?

– Hinner jag med?

För det som blivit följden av Erika Brindbergs Karlstams ledargärning är att hennes egen träning har fått stå tillbaka.

– Jag prioriterar annat före min egen träning. Men axeln är såpass bra att jag kan åka i alla fall, så jag åker med pojkarna ibland. Eller ja, de åker ifrån mig, skrattar hon.

När började de göra det?

– Den lilla började göra det redan som åtta-nioåring. När vi åker i skidtunneln i Torsby brukar han vända sig om och säga ”nu är du varvad mamma, nu får du gå av”, skrattar hon.

Vad är det bästa med idrotten?

– Som ledare är det att se hur barnen utvecklas, se deras glädje och de vågar utmana sig själva. För egen del... Det blir en livsstil. Förutom att man mår mycket bättre när man är ute och rör på sig så ger det en sån glädje att ingå i en idrottsfamilj.