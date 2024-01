Trippel smakstart för Färjestad – men Malmö tillbaka i matchen efter reduceringar

Max Lagacé i mål – och både Marcus ”Lilliz” Nilsson och Mattias Göransson tillbaka efter petningarna.

Med de förändringarna fick Färjestad en smakstart och gick upp till 3–0 innan Malmö tog sig in i matchen med dubbla reduceringar i matchen som FBK leder med uddamålet.

Egentligen kom Marcus ”Lilliz” Nilsson tillbaka in i laget redan i tisdags mot Timrå, då han i underläge 0–3 efter första perioden kastades in i formationen med Joel Kellman och Victor Ejdsell.

Och samma trio får nu fortsatt förtroende.

Men medan det då var Lucas Forsell som sattes utanför laget så placerades Oscar Lawner denna gång som 13:e forward av Tomas Mitell.

Men det var bara för en kort stund, för när FBK matade in laguppställningen till förbundet var det med Lawner i 4:e men Patrik Lundh utanför laget. Veteranforwarden har nämligen blivit sjuk och missar därmed matchen.

Och även på backsidan blir det förändringar där Mattias Göransson kliver tillbaka in i laget i backpar med Jérémy Groleau medan Axel Bergkvist inte finns med i laguppställningen.

Och ganska precis en månad efter att han senast stod en match, borta mot Oskarshamn på annandag jul, är Max Lagacé nu tillbaka i kassen då han förpassar Victor Brattström till båset.

Och Lagacé hade inte fått ett skott emot sig när han fick se lagkamraterna jubla på andra sidan. För FBK satte full fart direkt där Per Åslund var nära att styra in 1–0 redan efter några sekunder.

I stället blev veteranen hakad av Alan Quine som visaes ut, och i PP tog det bara några sekunder innan samme Åslund spelade fram Joakim Nygård till 1–0.

Och även om Malmö stack emellan och skapade lite halvchanser mot Lagacé så var det även Färjestad som skulle göra matchens andra mål.

Liam Öhgren åkte rakt mellan två stillastående Malmöbackar och fri med Adam Werner lirkade han in 2–0.

Och den ledningen skulle utökas till 3–0 då Färjestad naglade fast Malmö i egen zon där allt avslutades med att Carl Dahlström skottpassade till Joel Nyström som kunde styra in Färjestads tredje mål för kvällen.

Men innan periodens slut skulle Malmö ta sig in i matchen. Först då Kim Rosdahl sköt ett skott som nästan såg ut att gå igenom plocken på en matchrostig Lagacé i FBK-kassen och sedan, med fem sekunder kvar, då Carl Persson kämpade sig in från kante och tryckte in en puck på mål som även den slank in förbi Lagacé till 2–3.

Det höll på att bli 3–3 i början av tredje då Lagacé misslyckades med att blockera pucken och Anton Wahlberg fick öppet mål – men helt misslyckades med avslutet precis som Adam Ollas Mattsson då även han fick ett högklassigt läge kort därefter.

Texten uppdateras.

Matchfakta

MALMÖ–FÄRJESTAD

1–3 (1–3)

• Första perioden:

0–1 (0.23) Joakim Nygård (Per Åslund, Magnus Nygren), spel fem mot fyra (

0–2 (7.39) Liam Öhgren (August Tornberg, Linus Johansson)

0–3 (15.26) Joel Nyström (Carl Dahlström, Per Åslund)

1–3 (18.25) Kim Rosdahl (Christoffer Forsberg)

2–3 (19.55) Carl Persson (William Von Barnekow, Tomi Sallinen)

Skott: 9–9

Utvisningar, Malmö: 1x2. Färjestad: 0

Så ställer Färjestad upp:

Målvakter:

Max Lagacé (Victor Brattström)

Backpar:

Carl Dahlström-Joel Nyström

Jonathan Andersson-Magnus Nygren

Mattias Göransson-Jérémy Groleau

August Tornberg

Kedjeformationer:

Joakim Nygård-David Tomásek-Per Åslund

Marcus ”Lilliz” Nilsson-Joel Kellman-Victor Ejdsell

Liam Öhgren-Linus Johansson-Michael Lindqvist

Oscar Lawner-Marcus Westfält-Lucas Forsell