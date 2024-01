Smakstart och tremålsledning – men FBK blev straffade av Malmö: ”Steg i rätt riktning”

3–0-ledning redan efter 15 minuter.

Men Färjestad tappade till 3–3 och även om man fick med sig en poäng föll man till sist efter straffar.

Färjestads topp 3

3) Linus Johansson

När kaptenen spelar som bäst använder han sin kropp i princip varje närkamp. Har en svag period bakom sig, men torsdagen var stora kliv i rätt riktning.

2) Liam Öhgren

Får en topp tre-plats dels för det läckra 2–0-målet. Men även för hur han håller på att växa fram till en väldigt viktig x-faktor och mönsterbrytare i Färjestad.

1) Joakim Nygård

I ett lag som behövde ledande spelare som gick i bräschen tog Joakim Nygård den stafettpinnen och körde hela matchen. Anfall efter anfall byggde han upp med sin skridskoåkning. Bröt nio matcher lång måltorka.

Matchens...

....citat: ”Ett stort steg framåt, en helt annan delaktighet. Ett steg i rätt riktning”, sa Tomas Mitell efteråt.

...återförening: Redan i tisdags mot Timrå placerades Marcus ”Lilliz” Nilsson tillsammans med Victor Ejdsell och Joel Kellman då han plockades in i värmen från frysboxen på bänken igen. Nu fick de fortsätta ihop och så tycker jag FBK ska fortsätta. Trion funkade bra ihop när de fick en längre period tillsammans tidigare under vintern.

...PP-formationer: Just ”Lilliz” var tillsammans med Michael Lindqvist tillbaka i en, nu tillsammans med Joel Kellman, Liam Öhgren och Joel Nyström. I den första, som även gjorde 1–0-målet, återfanns Magnus Nygren som back tillsammans med David Tomásek, Joakim Nygård, Per Åslund och Victor Ejdsell.

...videogranskning: Färjestad gjorde troligtvis 4–2. För all logik säger att pucken låg i den del av Adam Werners handske som klart och tydligt var över linjen. Men det var omöjligt att se det definitivt på tv-bilderna, så domslutet var väntat.

...ringrostighet: Max Lagacé ska såklart ta 1–3-målet, det som blev injektionen som satte fart i Malmös upphämtning. Och 2–3 var oturligt det också. Men att han skulle vara ringrostig efter en månad utan matcher, och tre veckor helt utan isträning, var trots allt det väntade.

Så var matchen

FBK satte full fart direkt där Per Åslund var nära att styra in 1–0 redan efter några sekunder.

I stället blev veteranen hakad av Alan Quine som visaes ut, och i PP tog det bara några sekunder innan samme Åslund spelade fram Joakim Nygård till 1–0.

Och även om Malmö stack emellan och skapade lite halvchanser mot Lagacé så var det även Färjestad som skulle göra matchens andra mål.

Liam Öhgren åkte rakt mellan två stillastående Malmöbackar och fri med Adam Werner lirkade han in 2–0.

Liam Öhgren jublar efter 0-2-målet. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Och den ledningen skulle utökas till 3–0 då Färjestad naglade fast Malmö i egen zon där allt avslutades med att Carl Dahlström skottpassade till Joel Nyström som kunde styra in Färjestads tredje mål för kvällen.

Men innan periodens slut skulle Malmö ta sig in i matchen. Först då Kim Rosdahl sköt ett skott som nästan såg ut att gå igenom plocken på en matchrostig Lagacé i FBK-kassen och sedan, med fem sekunder kvar, då Carl Persson kämpade sig in från kante och tryckte in en puck på mål som även den slank in förbi Lagacé till 2–3.

Det höll på att bli 3–3 i början av tredje då Lagacé misslyckades med att blockera pucken och Anton Wahlberg fick öppet mål – men helt misslyckades med avslutet precis som Adam Ollas Mattsson då även han fick ett högklassigt läge kort därefter.

Färjestad hade därefter troligtvis en 4–2-puck inne då Nygård styrde Tomáseks passning i PP in i Adam Werners plockhandske som till stor del åkte över mållinjen, men domarna kunde på videogranskning inte se pucken i mål så 3–2 stod sig.

I stället kom Malmö strax efter att man blivit fulltaligt att kvittera då ett skott från blå gick igenom trafiken framför mål och förbi Lagacé till 3–3.

I en tredje period som till stor del bestod av ställningskrig var Michael Lindqvist ytterst nära att bli hjälte då hans avslut från långt avstånd tog i stolpens insida bakom Werner varpå Malmö i anfallet efter hade ett eget stolpskott.

I stället gick matchen till förlängning men efter att den blev mållös tog Malmö extrapoängen efter straffar där Lauri Pajuniemi blev hjälte.

Matchfakta

MALMÖ–FÄRJESTAD

4–3 (1–3, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0)

• Första perioden:

0–1 (0.23) Joakim Nygård (Per Åslund, Magnus Nygren), spel fem mot fyra (

0–2 (7.39) Liam Öhgren (August Tornberg, Linus Johansson)

0–3 (15.26) Joel Nyström (Carl Dahlström, Per Åslund)

1–3 (18.25) Kim Rosdahl (Christoffer Forsberg)

2–3 (19.55) Carl Persson (William Von Barnekow, Tomi Sallinen)

• Andra perioden:

3–3 (14.19) Jakub Galvas (Nuutti Viitasalo, Johan Olofsson)

• Straffar:

4–3 Lauri Pajuniemi, avgörande straff.

Skott: 29–29 (9–9, 9–11, 7–8, 3–1, 1–0)

Utvisningar, Malmö: 3x2. Färjestad: 2x2.

Publik: 5 285.

Så ställer Färjestad upp:

Målvakter:

Max Lagacé (Victor Brattström)

Backpar:

Carl Dahlström-Joel Nyström

Jonathan Andersson-Magnus Nygren

Mattias Göransson-Jérémy Groleau

August Tornberg

Kedjeformationer:

Joakim Nygård-David Tomásek-Per Åslund

Marcus ”Lilliz” Nilsson-Joel Kellman-Victor Ejdsell

Liam Öhgren-Linus Johansson-Michael Lindqvist

Oscar Lawner-Marcus Westfält-Lucas Forsell