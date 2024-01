Mitells hyllning trots förlusten: ”Spelar vi så här kommer vi vinna mer än vi förlorar”

4–3 till Malmö efter straffar – efter att Färjestad haft en tremålsledning redan efter en kvart.

Men hade man även ett fjärde mål inne?

– Det grinar emot. Vi var värda att vinna i dag, säger Tomas Mitell.

Malmö hade tagit sig tillbaka in i matchen, reducerat två gånger om i slutet av första och haft flera bud på kvittering i början av tredje.

Då fick Färjestad powerplay och två snabba pass, först från Magnus Nygren till David Tomásek som direkt skickade pucken vidare, gav Joakim Nygård fri styrmöjlighet framför kassen.

Pucken for rätt in i Adam Werners plockhandske som till stor del fortsatte att åka bakåt in över mållinjen. I den fanns pucken, men frågan är var?

Domarduon Mikael Nord och Christoffer Holm, som på isen inte hade dömt mål, kollade på tv-bilderna och konstaterade att de inte med säkerhet kunde säga att pucken var över linjen.

– Förmodligen är den inne men de ser det inte så de kan inte döma mål, suckar Tomas Mitell som i anfallet efter fick se kvitterade Malmö strax efter att man blivit fulltaligt.

”Vi borde ha vunnit”

Extrapoängen hamnade även den i Skåne efter straffar men bortsett från poängutdelningen fanns det betydligt fler saker som Tomas Mitell var nöjd än missnöjd med under torsdagen.

– Jag tycker att vi över 60 minuter gör en väldigt bra hockeymatch. Vi spelade bra nog för att vinna den, och borde nog ha gjort det. För prestationen i dag var fullgod.

Hur ser du på att 3–0 trots allt blev till 3–4?

– Jo, men de får ju två mål där i slutet av första... Och det var en period där vi i stort sett i 20 minuter var laget som trummade på och skapade lägen. Att det bara skiljer ett mål efter den perioden – det var inte så rättvist. Vi spelade bra, men de fick två slumpmål, säger Mitell och fortsätter:

Michael Lindqvist var nära att avgöra i tredje perioden. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

– Sen har Malmö en sekvens i andra perioden på fem-sex minuter där vi får det jobbigt, vi får inte ned puckarna och får strul med bytena. Men jag tycker vi lyfter upp spelet sista halvan och troligtvis har vi ju en puck inne.

”Mer kompletta”

FBK-tränaren pratar även om tredje perioden som en fas där Färjestad förde spelet.

– De skapar i princip inte en enda målchans. Vi var värda ett bättre öde. Framför allt efter hur gruppen kom samman. De var verkligen dedikerade att spela en bra hockeymatch – och det tycker jag att vi gjorde.

Ett steg framåt?

– Absolut. I dag tycker jag vi är mer kompletta, i dag såg vi ut som vi vill se ut. Vi får backa bandet ganska så länge till att jag tycker att vi hade den här känslan inför match, i båset och på isen. Fortsätter vi att spela på det här sättet och stå för de här prestationerna under slutfasen av säsongen då kommer vi vinna mer än vi förlorar.

Om nya formationerna

Även de underliggande siffrorna var på Färjestads sida.

– Den här matchen vinner vi sju av tio gånger. Större marginaler än så får man sällan i en så jämn liga som SHL, säger Mitell som vaskade om i PP-formationerna på nytt.

Tomas Mitell var nöjd med väldigt mycket av det hans spelare gjorde. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

– Vi flyttade runt lite. Vi ville få in ”Lilliz” och ”Linkan” i powerplay igen och då behövde vi en tekare i den formationen och fick bygga om lite. Jag tycker det såg ganska bra ut, något att bygga vidare på.

FBK åker buss hem genom natten och spelarna får fredagen ledigt från isträning innan man på lördagen tar emot Leksand inför en utsåld arena.