Oppositionen vill göra om storbygget till två idrottshallar: ”Bättre läge finns inte”

Handel och lager fick klartecken – med reservation för livsmedel.

Karlstads borgerliga allians öppnar dessutom för att kommunen ska köpa byggnaden och göra om den till två idrottshallar.

– Bättre läge intill Nobelgymnasiet finns inte, säger Niklas Wikström (L), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Det skulle bli Karlstads största padelanläggning, men just nu är det en stor byggnad utan innehåll som står längs E18 på Rud. Detta sedan den tilltänkta hyresgästen We are padel sattes under rekonstruktion hösten 2022.

Fastighetsägaren Padeltron Karlstad AB ansökte hos stadsbyggnadsnämnden om att få bredda användningsområdet från idrott, kontor och parkering till att även omfatta handel och lager.

Uppdraget för en planändring gick igenom i onsdagens nämnd efter att det grönröda styret fått Vänsterpartiet med sig i en votering som slutade 6-5.

– Vi var tydliga med att ge förvaltningen uppdraget, men att ta bort livsmedel, säger Anders Tallgren (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

En ny livsmedelsetablering skulle konkurrera med Ruds centrum och butikerna längs Rudsvägen på Norrstrand.

– Sedan finns Välsviken och nyligen har vi gett ett uppdrag för City Gross på Zakrisdal, säger Anders Tallgren.

Karlstads borgerliga allians och Sverigedemokraterna röstade nej till att utöka användningsområdet till handel och lager. Alliansen vill i stället att Karlstads kommun tar tillfället i akt och köper fastigheten.

– Den har legat ute till försäljning en längre tid och Nobelgymnasiet har ingen egen idrottshall, säger Niklas Wikström.

I och med att detaljplanen redan tillåter idrott behövs det ingen ny planprocess.

– Ganska snabbt skulle kommunen få två nya idrottshallar och förmodligen till en prisvärd summa. Jag förstår inte styrets logik. Redan förra mandatperioden var frågan om att Nobelgymnasiet behöver en idrottshall uppe på bordet, säger Niklas Wikström.

Anders Tallgren ställer sig frågande till att alliansen ventilerar frågan i just stadsbyggnadsnämnden.

– Nämnden kan inte besluta att kommunen ska köpa en fastighet. Vi röstade om att ge ett planuppdrag, säger han.

Enligt Niklas Wikström kommer alliansen att återkomma i ärendet.

– Om det blir i en motion eller i ett politiskt initiativ får vi se, säger han.